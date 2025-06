Las ayudas a la innovación comercial de Zaragoza aumentan hasta los 950.000 euros para implantar soluciones tecnológicas

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado, este viernes, las bases para acceder a las ayuda a la innovación comercial, implantadas desde 2020, y que este año aumentan hasta los 950.000 euros para que los negocios se doten de soluciones tecnológicas que les permitan mantener su actividad o mejorarla para obtener un mayor beneficio y ser más competitivos.

El consejero municipal de Economía y Transformación Digital, Carlos Gimeno, ha presentado estas ayudas que «son un éxito» para el comercio y los negocios de la ciudad, ya que las solicitudes recibidas en 2024 aumentaron respecto a las ejercicio anterior y los negocios beneficiados el pasado año han sido 43.

Las cifra total se divide en dos líneas. Una de 440.000 euros para sufragar el gasto corriente que supone un 10 por ciento más y se introduce la exigencia de que los proyectos de innovación sean finalistas; mientras quen la otra, de 510.000 euros servirá para el gasto inventariable de las federaciones, asociaciones y medianas empresas de hasta 49 empleados y autónomos.

Gimeno ha elogiado el comercio de la ciudad por ser «disruptivo y pionero» en ámbitos como la hostelería que ocupa las primeras posiciones en concursos nacionales e implantan soluciones tecnológicas innovadoras, gracias al «acompañamiento del Gobierno de Zaragoza y su compromiso con la innovación».

En rueda de prensa, el consejero municipal ha detallado que las ayudas están enfocadas a potenciar distintos puntos críticos de los comercios frente a las grandes empresas, centros de distribución y venta online.

Ambas líneas de ayudas se pretende publicarlas antes de las vacaciones de verano para que los interesados puedan preparar sus proyectos para concurrir y luego ejecutarlas.

La novedad de este año es que las ayudas sean finalistas y puedan concurrir los comercios o negocios de forma individual o representado a través de las asociación o federación que los representan. «Ya hemos avanzado a los representantes de los comercios y de los negocios que vengan de la mano de tecnológicas para proponernos los proyectos que serán subvencionables porque queremos que estos 950.000 euros, desde el primero hasta el último, sea una inversión que se vea reflejada en los negocios de la ciudad», ha subrayado.

Ejemplos

Entre esas soluciones que se han implantado en otras ediciones, se encuentran desde sistemas integrados de automatización para el control de acceso a los locales, a proyectos de realidad virtual en hostelería como gafas 3D para la visualización de la carta; comercios que apuestan por iluminación basada en sistemas de inteligencia artificial para que revalorice el comercio. Otros han optado por una imagen de marca y digitalizar sus fotocalls para poder ser más dinámicos y innovadores en comunicación de marketing. «Este año seguro que nos seguirán sorprendiendo», ha aventurado.

El máximo de ayuda por comercios oscila en los 8.000 y los 90.000 euros en gasto inventariable y son ayudas al 80-20 por lo que el Ayuntamiento aporta el 80 por ciento del coste del proyecto y los solicitantes el otro 20 por ciento.

«Son proyectos tecnológicos ambiciosos y, por tanto, tienen un elevado coste en los que las ayudas, a diferencia de otras partidas como competitividad, son varias decenas de miles lo que se acostumbra a adjudicar».

Además de proyectos individuales muy ambiciosos también ha habido asociaciones como en el distrito de Las fuentes, donde se han unido bajo la fórmula de la asociación para la digitalizaron de todo el sistema de marketing.

Los negocios que hayan disfrutado de estas ayudas en anteriores ediciones las pueden volver a solicitar pero tiene que ser un proyecto totalmente diferente porque el mismo «ya no es subvencionable». No obstante, puede darse el caso de proyectos que no partan desde cero, sino que complementan los iniciales.

Por ello, Gimeno ha animado a los que ya apostaron por esos proyectos de innovación para que los sigan complementando, «no los dejen morir o caer una vez que los lanzaron y que sigan trabajando en cómo seguir desarrollando los proyectos que ya pusieron en marcha». Ha reconocido que como la tecnología e innovación supone dinero ha incidido en que si los negocios necesitan ayudas para seguir manteniendo esa innovación, «que no duden en solicitarlo».

Bases

Los candidatos deben responder a los objetivos generales de esta convocatoria que es mejorar la capacidad para competir con las grandes marcas de ecommerce y con los centros comerciales y acercar el comercio local a las nuevas generaciones.

Además, de manera indirecta, se busca fomentar la digitalización de los pequeños negocios y promover la red de establecimientos de restauración. Se podrá pedir una subvención para mejorar el diseño o el producto de los minoristas, innovación en el empaquetado, gestión logística, paquetización de productos o colaborar con un tercero para introducir en el mercado marcas, productos y servicios exclusivos.

También la modernización de la experiencia de los clientes con nuevos servicios, dinamización comercial, tecnologías en el punto de venta, nuevas formas de conectar y generar contenidos para el cliente.

Las acciones internas de la empresa pueden ser objeto de esta línea de ayudas con nuevos procedimientos para ciertas operaciones como compras, atención y comunicación con el cliente, tecnologías para la optimización del flujo de personas en los establecimientos, analizar su volumen y su comportamiento, digitalizar la facturación, los pagos y la contabilidad o integrar la realidad aumentada.

En las bases se contempla también la adquisición de equipos informáticos y audiovisuales y software, soluciones de logística digital, la formación en nuevas habilidades para los profesionales e implementación de técnicas de marketing en la venta, la colocación del producto, el embalaje, la política de precios, entre otras.

Siguen excluidos los solicitantes con domicilio social fuera de Zaragoza, al igual que aquellos que se tengan que desarrollar en el espacio público. Tampoco podrán dedicarse a programas de fidelización o de incentivos al consumo.

Las herramientas municipales disponibles para estos negocios locales han ofrecido ventajas durante los últimos años, tanto con medidas puntuales como estructurales. Los negocios de Zaragoza han contado con una inversión histórica en 2024 en programas de fomento del tejido de pymes y autónomos, con 20.000.000 euros entre los dos últimos ejercicios.

Volveremos

Sobre el programa Volveremos, Carlos Gimeno ha recordado este viernes el saldo disponible, «lo normal es que se vaya a acabar» y ha apremiado a todos los consumidores de Zaragoza que tengan la app a que se acerquen al pequeño comercio, «porque todos los finales de mes son complicados», y que se aprovechen de ese descuento municipal que todavía queda y que será, «seguro, consumido a lo largo del día de hoy».