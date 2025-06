Muchas ganas, emoción y expectación en la vuelta del metro a la zona cero de la dana: "Hacía muchísima falta"

Muchas ganas, expectación y alguna que otra incidencia y retrasos han marcado la llegada del metro este viernes a la 'zona cero', ocho meses después de que la dana que azotó la provincia de Valencia cortara el servicio.

«Hacía muchísima falta», clama Amparo, antes de coger el metro en la Estación Torrent Avinguda. Más de 500 personas han sido necesarias para reparar los 50 kilómetros y 20 estaciones que dañó la riada del 29 de octubre en el tramo València Sud-Castelló, en las comarcas de l'Horta Sud y la Ribera.

La falta de circulación ferroviaria se suplió con un servicio de lanzaderas con paradas en València Sud y Safranar que este mismo viernes ha echado el cierre. «Era muy necesario que volviera ya, porque con la lanzadera tardaba una hora en llegar al trabajo en València y con el metro en 20 minutos estoy; he ganado mucho tiempo, estoy muy contenta, quiero estrenarla», comenta esta vecina.

Como ella, todos los usuarios coinciden en la necesidad de que volviera el metro, en especial aquellos que a diario deben desplazarse por trabajo o estudios. «Ya tocaba», recalca Paloma, que tardaba casi dos horas en total en llegar a su puesto de trabajo en el centro de València.

La reapertura ha generado mucha expectación entre los vecinos. Abraham, ya jubilado, es uno de los que se acercado a ver la reinauguración del servicio. «He salido a comprar le pan y he venido a ver si funciona porque la televisión ha dicho que ya pero no me fío de nada y quería comprobarlo porque tenemos que ir a Mislata», cuenta muy satisfecho, ya que con las lanzadera «había mucha aglomeración y el autobús daba mucha vuelta porque el puente que une Alaquàs con Torrent aún no funciona y coger el coche privado era caos».

La reanudación del servicio beneficia también a aquellos vecinos qe deben desplzarse al 'cap i casal' de compras para realizar gestiones, como Carmen que debía ir a la Ciudad de la Justicia, o que con su gran maleta se marchaba de viaje en tren y se ahorrado coger un taxi. «Al ver que ya funcionaba vamos en metro que es mucho más rápido», explica Luisa.

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, se ha personado en esta estación de Torrent, junto a la alcaldesa Amparo Folgado, una de las poblaciones que «más cambio va a notar».

Algunas incidencias

«Hoy realmente es muy buen día, tenía muchas ganas de que llegara esta normalidad», señala el conseller, aunque no exenta de alguna incidencia, «algo normal» teniendo en cuenta que «prácticamente se han renovado íntegramente los 50 kilómetros en todos sus elementos, vías, catenarias, infraestructura, superestructura, que es como dicen ellos, toda la instalación que va por debajo de la vía».

Miguel, trabajador de Metrovalencia, confirma que «la gente está muy emocionada por poder coger le metro como toca tras meses muy complicados». El tramo sur de Metrovalencia concentra siete millones de usuarios al año.

Entre algunas de las incidencias registradas en su nueva puesta en marcha se encuentran fallos en las máquinas expendedoras.«Como cualquier maquinaria que está tantos meses parada, tendrá sus problemillas es normal, y otras estaciones tienen validadoras nuevas o reubicadas, pero se irán solventando, y además hemos puesto personal de refuerzo», ha afirmado el conseller.

Retrasos

El metro también circula un poco más lento de lo habitual. «Va muy despacito en determinadas paradas y se ha parado justo antes de la parada de Torrent», señala María al bajarse. Además, añade que «en València Sud informan de que es la última parada y se han bajado gente asustada y en Safranar hay mucha confusión con personas que no sabían si tenían que coger el lanzadera porque había tres autobuses parados de los de siempre».

Desde Conselleria explican que estos desajustes en los tiempos se irán subsanando en los próximos días y son consecuencia de que el puesto de mando de Valencia Sud sigue en reconstrucción y se está operando desde el puesto de mando provisional, ubicado en los talleres de Machado, y genera «una situación de interinidad que puede provocar algún retraso de segundos o minutos por cuestiones técnicas».