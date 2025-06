PP-A apoya en el Parlamento una iniciativa defendida por la izquierda ante el "deterioro" de la sanidad andaluza

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este jueves, 26 de junio, con el apoyo del PP-A, la proposición no de ley (PNL) registrada de forma conjunta por los grupos Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía relativa al «deterioro de la sanidad pública andaluza».

La iniciativa, ante la que se ha abstenido Vox, reclama a la Junta de Andalucía que mejore su inversión en sanidad y las retribuciones para los profesionales de dicho sistema, y se apoya en datos de un informe presentado por los sindicatos UGT, CCOO, Satse y CSIF, y por el colectivo Marea Blanca.

Así, entre otras cuestiones, la PNL plantea instar a la Junta a «incrementar el presupuesto destinado a la sanidad pública hasta alcanzar, como mínimo, la media nacional de inversión por habitante», así como a «mejorar las retribuciones del personal sanitario del Servicio Andaluz de Salud, de manera que se igualen progresivamente a la media nacional».

La tercera y última de las reivindicaciones recogidas en la iniciativa es la de instar a la Junta a «cumplir íntegramente los pactos, acuerdos y compromisos firmados con las organizaciones representativas de los profesionales sanitarios».

La iniciativa parte de la premisa de que «la sanidad pública andaluza atraviesa una situación crítica como consecuencia de una financiación insuficiente y una falta de inversión sostenida en recursos materiales y humanos», y advierte de que, «según los últimos datos disponibles, Andalucía continúa situándose por debajo de la media nacional en gasto sanitario por habitante, lo que repercute directamente en la calidad de la atención, el estado de las infraestructuras y las condiciones laborales de los profesionales sanitarios».

Triple defensa de la iniciativa

En defensa de la iniciativa han intervenido representantes de los tres grupos que la han suscrito; en concreto, María Ángeles Prieto, del PSOE-A; Inma Nieto, de Por Andalucía, y José Ignacio García, de Adelante Andalucía.

La diputada socialista María Ángeles Prieto ha incidido en subrayar la «gran paradoja» de que haya «más presupuesto que nunca» a la vez que «la sanidad funciona peor que nunca» en Andalucía, y ha defendido que esta PNL buscaba «frenar el desmantelamiento y el deterioro de la sanidad pública en Andalucía, poniendo voz al informe demoledor que han publicado los sindicatos y la Marea Blanca, y que se plasma en una moción que se está presentando en todas las diputaciones y ayuntamientos de Andalucía».

Según ha agregado la representante del PSOE-A, dicho informe «ratifica» lo que vienen «denunciando» los socialistas y el Ejecutivo de Juanma Moreno «niega», y es que «la sanidad andaluza está en una situación crítica porque el Gobierno de la Junta la está saqueando, llevándose el presupuesto público a la privada, recortando las plantillas y no haciendo contrataciones porque quieren seguir asfixiándola».

Por su parte, la portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha proclamado que «hay que hablar de la situación en la que se encuentra la sanidad pública», así como ha sostenido que «la conciencia de la gente en torno a la capacidad de recuperar la asistencia sanitaria pública de calidad en Andalucía no puede ser un 'pim pam pum' de cifras». En esa línea, ha criticado «las trampas que se están urdiendo desde el Gobierno de Moreno para que parezca que lo que pasa aquí pasa en todos los sitios, y que el declive de la sanidad pública no tiene arreglo y no se arregla en ninguna parte porque está todo muy mal», porque «eso no tiene ni pies ni cabeza», según ha aseverado.

También en defensa de la iniciativa, el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha sostenido que esta PNL, «básicamente, lo que hace es traer datos», y «no de la oposición», sino «de los sindicatos y la Marea Blanca», y ha acusado al Gobierno del PP-A de tener «la intención de que el servicio público de salud no funcione para que gane Quirón».

Pp-a apunta al gobierno central

En el turno de los grupos no proponentes de esta PNL, la diputada del PP-A Beatriz Jurado ha defendido que su grupo comparte «plenamente los postulados» de los que parte esta iniciativa y quiere «más inversión» y «más profesionales para nuestro sistema público de salud, con mejores condiciones», pero ha apostillado que, para reclamar que Andalucía dedique a este sistema la inversión «más alta de España», hay que «contar que venimos de lo más hondo», y ha cuestionado que se pida a la Junta que sea la que más invierta en sanidad mientras desde el Gobierno central «nos niegan el pan y la sal».

En esa línea, ha defendido el «gran esfuerzo» del Ejecutivo de Juanma Moreno al poner «todos los recursos» posibles para el sistema público andaluz de salud «ante el abandono y el menosprecio del Gobierno de España», y ha animado a los grupos proponentes a aceptar una enmienda de adición del Grupo Popular a la iniciativa que éstos no han apoyado incluir.

Vox se abstiene

Finalmente, el diputado de Vox Rafael Segovia ha justificado la abstención de su grupo a esta PNL que ha considerado «eminentemente política», aunque basada en unos datos aportados por sindicatos que han realizado «un esfuerzo muy interesante», que son «bastante clarificadores» y de los que «se pueden obtener conclusiones interesantes», según ha valorado.

Dicho esto, ha compartido la idea de que «la sanidad pública andaluza atraviesa una situación crítica como consecuencia de una financiación insuficiente y una falta de inversión sostenida en recursos materiales», pero ha reprochado a los grupos proponentes de la PNL y al PP-A de haber votado en contra de una iniciativa que presentó Vox proponiendo «un incremento del presupuesto» andaluz en sanidad «para elevarlo a los 17.000 millones de euros» e igualarlo «en aquel momento» a la inversión media por persona de las distintas comunidades autónomas, lo que, a su juicio, demuestra que los grupos que han registrado esta PNL «no están pensando en el interés de los pacientes, sino en hacer política».