El Plan Estratégico de Turismo 2030 pone el foco en el cuidado de Gipuzkoa y de las personas que viven en el territorio

La diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, ha presentado el Plan Estratégico de Turismo 2030, que, bajo el lema 'Ven y cuídanos', pone el foco en el cuidado de Gipuzkoa y de las personas que viven en el territorio.

«Un llamamiento a la empatía turística, con responsabilidad y respeto hacia todas las personas que conforman el ecosistema turístico: ciudadanía, visitantes y profesionales del sector, y una propuesta que persigue hacer del turismo una fuente de riqueza, prosperidad e intercambio cultural, sin perder de vista el cuidado de lo que somos», ha subrayado.

Domínguez ha presentado este nuevo plan en un acto que ha tenido lugar en el hotel Arima de San Sebastián y que ha contado con la presencia de un buen número de representantes del sector turístico, así como institucionales.

La diputada de Turismo, que ha agradecido a los representantes del sector «la resiliencia mostrada para enfrentar los complicados momentos» que se han vivido en Gipuzkoa, ha defendido que «los retos a los que nos enfrentamos en materia turística nos exigen saber anticiparnos».

«Este plan, que ha sido trabajado de forma transversal, nos va a permitir gestionar con determinación y dirección clara, desde la previsión y no desde la urgencia. Ésta es la manera de construir un modelo turístico resiliente, equilibrado y alineado con los valores de nuestro territorio», ha señalado.

Según ha expuesto, el nuevo Plan Estratégico se desarrolla bajo el lema 'Ven y cuídanos', un eslogan que «es una evolución de una de las campañas turísticas más potentes y exitosas que se han hecho en Euskadi: 'Ven y cuéntalo'». «Aquel lema marcó una era y hoy queremos iniciar otra. Queremos que los turistas sigan viniendo, que nos visiten, que disfruten de nuestra belleza y riqueza, pero que también la cuiden y la respeten», ha destacado la diputada.

«No basta con atraer, hay que proteger; no basta con mostrar, hay que preservar; no basta con contar; hay que contar con responsabilidad. Es necesario que quienes nos visiten entiendan que Gipuzkoa no es solo un destino, sino un hogar. Ésa la única manera de asegurar la perdurabilidad de nuestro destino, nuestro territorio y de una actividad económica importante para el bienestar de Gipuzkoa», ha añadido.

La responsable foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio ha recordado que el turismo representa el 8,4% del PIB y emplea a más de 40.000 familias en nuestro territorio. «Pero esto hay que gestionarlo de forma que contribuyamos a una sana convivencia entre quienes vivimos aquí y quienes vienen a disfrutar», ha defendido.

Asimismo, ha destacado que este plan busca «impulsar la prosperidad» de las 40.000 familias que actualmente viven del turismo en Gipuzkoa. Para ello, ha abogado por «la generación de oportunidades de empleo de calidad y sostenibles», ya que «el turismo puede ser un motor económico, pero solo será un motor de bienestar si el empleo que genera es estable, justo y reconocido».

Azahara Domínguez ha reiterado la apuesta de Gipuzkoa por «proteger y nutrir nuestro legado cultural, la riqueza de nuestro patrimonio natural y la cohesión de nuestro tejido social, garantizando que las futuras generaciones puedan disfrutar de la misma autenticidad y belleza de la que disfrutamos hoy».

Cinco ejes estratégicos

Por su parte, la directora de Turismo, Libe Otegui, ha detallado que este Plan Estratégico se constituye en cinco ejes estratégicos. El primero de ellos es competitividad del sector, desde la innovación, la sostenibilidad y la igualdad. «Es fundamental que Gipuzkoa cuente con un sector fuerte, bien preparado e innovador, que apueste por la sostenibilidad como motor de futuro, ya que solo de esta manera podrá generar oportunidades de empleo de calidad», ha apuntado.

El segundo eje se centra en la «hospitalidad y empatía turística». Otegui ha señalado que «la única manera de garantizar la sostenibilidad y la durabilidad turística de nuestro territorio es contar con un turismo que convive, respeta y enriquece». De esta forma, se hace una apuesta por un modelo que «favorezca la convivencia, el respeto mutuo y el orgullo de pertenencia».

En el ámbito de la promoción estratégica y profesional, el Plan apuesta por trabajar mediante «una estrategia selectiva, en mercados estratégicos y targets específicos, priorizando posicionar Gipuzkoa como destino de calidad, no de cantidad». Asimismo, se aboga por la promoción de profesional a profesional, como «la mejor manera de garantizar turistas de alto valor añadido».

El eje de la movilidad insta a dar a conocer el territorio «de forma cómoda, accesible para todas las personas y sin obstáculos», a través de la red de transporte público. Finalmente, el Plan apuesta por una «gobernanza compartida, una planificación coherente y adaptada a cada comarca, para que el desarrollo turístico sea equilibrado y justo».