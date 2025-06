El cineasta y artista islandés Hlynur Pálmason expone su obra en Tabakalera de San Sebastián

El cineasta y artista islandés Hlynur Pálmason (Islandia, 1984) expone en el centro de cultura contemporánea Tabakalera de San Sebastián desde este viernes hasta el 28 de septiembre.

La muestra que explora la dimensión artística de este cineasta, ha sido comisariada por Joana Hurtado Matheu, y está organizada por Tabakalera en colaboración con el Festival de Cine de San Sebastián y la escuela de cine donostiarra Elías Querejeta Zine Eskola.

Bajo el título 'Pármason' esta exposición, la primera de este artista en el Estado, se completará con la proyección de la filmografía completa del cineasta islandés, autor de películas como 'Godland' que presentó en la sección Zabaltegi-Tabakalera del Festival de San Sebastián en 2022.

En aquella edición del Zinemaldia el jurado de Zabaltegi-Tabakalera premió a Pármason por «su audacia formal y su singular visión artística». En la misma sección también se programó su cortometraje 'Nest', previamente estrenado en la Berlinale. Aquella visita de Pálmason a Tabakalera fue el punto de partida de este proyecto expositivo que revela «a un artista total, comprometido con el lenguaje visual en todas sus formas».

Una de las obras expuestas en Tabakalera, la instalación 'Lament for a Horse' (2021-2025), muestra la descomposición de un caballo a lo largo de tres años, filmado con una cámara fija desde una plataforma elevada.

La imagen busca una reflexión sobre «el ciclo de la vida, el deterioro físico y la belleza que emerge del proceso natural», según explica el artista. La instalación se completa con algunos de los huesos del animal que protagoniza la pieza, una serie fotográfica compuesta por imágenes de gran tamaño y una serie de fotografías polaroids. La pieza fue filmada en el entorno rural en el que vive Pálmason, y sus propios hijos participaron en el proceso.

'One Winter Series' (2012-en curso), por su parte, es un proyecto concebido como un experimento material y temporal que documenta una acción conceptual. Durante los meses de invierno, el artista instala un conjunto de placas metálicas sobre telas, expuestas al clima extremo de una llanura islandesa.

El viento, la nieve, el hielo y el paso del tiempo actúan como agentes transformadores y dejan su huella sobre las superficies. La instalación audiovisual de doble proyección, filmada entre 2017 y 2025, muestra el efecto de estos elementos a través de planos fijos. La pieza propone una reflexión sobre el desgaste, la huella del tiempo y la capacidad de la naturaleza para alterar cualquier intervención humana.

La instalación audiovisual 'The Beginning and the End' (2025), creada especialmente para la exposición en Tabakalera, propone una narración poética rodada con cámaras analógicas y digitales, cuyo resultado es una meditación visual sobre el transcurso de la vida.

Filmografía de pálmason

En cuanto al ciclo dedicado a la filmografía de Pálmason se titulará 'Cine y Arte: Hlynur Pálmason' y comenzará el 28 de junio a con la proyección de 'Godland'.

El 5 de julio podrá verse 'A White, White Day' (2019) el 12 de julio 'Winter Brothers' (2017) y el 19 de julio los cortometrajes 'A Painter' (2013), 'Seven Boats' (2014) y 'Nest' (2022). Todas las sesiones serán a partir de las siete de la tarde.

Además, también habrá visitas guiadas a la exposición en euskara y castellano y talleres de arte para familias. Finalmente, el 2 y 3 de julio tendrá lugar en Tabakalera el curso 'Arte hezkuntza. Nuevos recursos para enriquecer la práctica educativa', programado en el marco de los cursos de verano de Udako Euskal Unibertsitatea (UEU).