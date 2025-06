Martínez apela al "compromiso" de agentes políticos y sociales para cerrar un pacto de salud con un consenso amplio

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha reiterado su «optimismo» respecto a la consecución de un pacto de salud con un amplio consenso, y ha apelado al «compromiso» de todos los agentes que participan en este proceso para cerrar un acuerdo este próximo viernes.

Martínez, en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al Parlamento Vasco, ha analizado la situación en la que se encuentra el proceso para la conformación de un pacto por la salud entre partidos políticos, sindicatos, profesionales sanitarios y otros agentes.

El consejero ha reiterado su «optimismo» respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo con un amplio consenso, objetivo que espera que se pueda lograr en una reunión convocada para este próximo viernes.

«El pacto es consenso; ha sido consenso en el diagnóstico, ha sido consenso también en los criterios y valores, y ha sido consenso también en los 24 grupos de trabajo, [cuyos documentos] han sido aprobados por unanimidad en unos casos y por amplia mayoría en otros», ha afirmado.

Respecto a las derivaciones de servicios sanitarios a empresas privadas, ha rechazado que esta cuestión «separe» a los agentes que trabajan para lograr el pacto. «La colaboración público-privada no nos separa, la colaboración pública-privada tiene un acuerdo mayoritario de más de veinte agentes, que han aprobado el documento final, y que han aprobado alguna enmienda», ha asegurado.

"No es cuestión de más tiempo"

En todo caso, ha reconocido que «cada uno de los agentes tendrá que valorar si en la relación final se siente cómodo con ella y tendrá que tomar una posición». «Mañana es un día en el que todos deberíamos tener un nivel de compromiso, porque no es una cuestión de más tiempo, es una cuestión de más compromiso sobre intentar buscar soluciones», ha advertido.

Respecto a las advertencias de Sumar de que no entrará en un pacto que «normalice» la participación de empresas privadas en la sanidad pública, ha afirmado que la coalición progresista «tiene una responsabilidad añadida», dado que lidera el Ministerio de Sanidad. «Nos tendrán que explicar en qué no están de acuerdo, en qué aspectos de ese consenso no están de acuerdo», ha añadido.