Etxanobe afirma que Bizkaia "no dirá que no acoge" menores pero pide "corresponsabilidad" tras "mucho tiempo tensionada"

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha advertido de que el territorio vizcaíno lleva «muchísimo tiempo» con su red de atención a menores «tensionada» y en una situación «cerca de lo difícil de gestionar» y ha reiterado su demanda de «un reparto justo y equilibrado». «No diremos que no vamos a acoger pero pedimos corresponsabilidad y que no estemos pagando el pato de lo que otros no asumen», ha afirmado.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, la diputada general de Bizkaia ha lamentado que está «llevando demasiado tiempo la resolución» del reparto de los menores extranjeros no acompañados llegados a Canarias. «Y lo triste es que no hay novedades, que parece que no ponemos este tema en el número uno de nuestras agendas», ha señalado.

Así, ha criticado que comunidades gobernadas por el Partido Popular «hacen malabares» para «no facilitar» datos para que «no se proceda al reparto justo que establece la norma, después de la modificación del artículo 35 de la ley de Extranjería», y, en consecuencia, se sigue «en una situación de bloqueo».

Según ha advertido, «mientras tanto, hay territorios como Bizkaia que cumplen con sus responsabilidades e incluso más de lo que en un reparto justo y equilibrado le tocaría», lo que hace que el territorio vizcaíno «lleve en una situación cerca de lo difícil de gestionar muchísimo tiempo».

«Llevamos muchísimo tiempo tensionados, prestando aún así un servicio, un proyecto socioeducativo de calidad, contrastado, en todos los centros que tenemos en este territorio. Un proyecto que tiene resultados muy positivos y genera que esas personas menores que llegan tengan oportunidades de integrarse perfectamente en nuestra sociedad, que no generen problemas, y también romper los estigmas y los miedos que la ciudadanía local puede tener hacia estos colectivos», ha señalado.

No obstante, ha precisado que, para ello, es necesario tener «un número asumible» de menores y recursos no solo económicos porque «para prestar un proyecto socioeducativo se necesitan personas con perfiles profesionales adecuados» y no se «encuentran». «Son muchas las cuestiones que han de solucionarse para poner en funcionamiento un nuevo centro. No es tan sencillo», ha insistido.

Otros colectivos

Asimismo, ha recordado que la Diputación también tiene que «atender a muchísimos colectivos», además de los menores extranjeros, como infancia, personas dependientes o personas con discapacidad.

En este marco, ha vuelto a demandar «un reparto justo y equilibrado». En Bizkaia, ha subrayado, «no diremos que no vamos a acoger, pero pedimos corresponsabilidad y que no estemos pagando el pato de lo que otros no asumen».