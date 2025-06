El juez pide que Fiscalía aclare si ve responsabilidad civil o penal de los Martínez de Irujo por pozos no autorizados

El Juzgado de Instrucción número uno de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), que investiga los nueve pozos supuestamente no autorizados de la finca Aljóbar del término municipal de Aznalcázar, causa en la que figura como investigado Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, como representante legal de la empresa Eurotécnica Agraria, gestora de los terrenos; ha pedido a la Fiscalía una aclaración con relación a su informe de finales de marzo.

En un auto emitido el pasado 13 de junio y recogido por Europa Press, dicha instancia expone que «visto el informe» de la Fiscalía del día 26 de marzo, procede dar traslado al Ministerio Público para que «aclare si está solicitando la investigación de la sociedad Eurotécnica Agraria como posible responsable penal o, en su caso, como responsable civil subsidaria; dado que, en el primer caso y conforme al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se invoca en ese escrito, la diligencia se practicaría con su legal representante, no resultando necesarias las declaraciones de sus consejeros delegados».

Meses atrás, recordémoslo, el Juzgado determinaba que hasta no contar con el informe solicitado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) al objeto de «concretar el daño, ya potencial ya consumado, que esas extracciones no autorizadas habrían causado al medio ambiente»; no resolvería sobre la petición de la Fiscalía para que fuesen citados como investigados «los diferentes miembros del consejo de administración» de la empresa Eurotécnica Agraria, así como la propia entidad como persona jurídica.

Ello, tras la comparecencia judicial de Luis Martínez de Irujo, quien habría contestado al juez instructor que en 2016 heredó la finca de su abuela justo cuando estaba finalizando la construcción de la gran balsa de agua con la que cuenta este espacio y que aunque figure como representante legal de la empresa que explota los terrenos, no se encarga de la gestión directa de la finca.

Según las fuentes, Luis Martínez de Irujo habría manifestado que la finca carecía de medidores volumétricos del agua usada y que desconocía que hubiese incidencias con la gestión del agua. Fue a raíz de la denuncia de la CHG de 2023, según habría indicado, cuando comenzó la labor de regulación de los mencionados pozos, al no ser consciente antes de la situación.

El auto inicial de investigación y precinto de los pozos

En un auto de fecha 31 de enero, el juzgado ordenaba la citación como investigado de Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg como representante legal de Eurotecnia Agraria; y decretaba el precinto de los pozos en cuestión, así como «la retirada de las bombas y demás equipos instalados en esos pozos que tengan como fin la extracción de aguas de la Cuenca del Guadalquivir, autorizándose el uso proporcionado de la fuerza si fuera necesario para ello, y quedando apercibida la parte investigada en estas actuaciones, con la mera notificación de esta resolución a través de su representación procesal, de la posible comisión de un delito de desobediencia a la autoridad judicial en caso de quebrantar ese precinto o continuar con el uso de esos pozos no autorizados».

Y es que según el juzgado, «los hechos investigados serían constitutivos de un posible delito contra el medio ambiente en relación con la existencia de ocho pozos no autorizados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la finca Aljobar en el término municipal de Aznalcázar y propiedad de la sociedad Eurotecnia Agraria, que han sido objeto de precinto en fechas recientes por la autoridad administrativa al volver a ser usados sin haber sido legalizados ni estar dotados de los preceptivos contadores volumétrico».

La empresa lo niega

En octubre de 2023, la empresa reaccionaba a esta investigación incoada por el Juzgado número uno de Sanlúcar la Mayor por una denuncia de la Fiscalía contra la entidad y contra Eugenia Martínez de Irujo como presidenta de la misma según el Ministerio Público, por los citados pozos supuestamente ilegales en la finca Aljóbar; desligando a la aristócrata Eugenia Martinez de Irujo de la gestión de la entidad y asegurando que la extracción de agua «en ningún momento ha superado el volumen máximo aprobado por la CHG».

En un comunicado, Eurotecnia Agraria aseguraba que Luis Martínez de Irujo «es el miembro del consejo responsable de la gestión de la finca Aljóbar», defendiendo que Eugenia Martinez de Irujo «no ha participado nunca en la gestión de la explotación» agrícola de naranjos de dicha finca.

El juzgado, de su lado, detecta posibles «indicios de daño sustancial al medio ambiente con esas captaciones de agua no autorizadas, con impacto colateral en el Parque Nacional de Doñana y, en consecuencia, a su avifauna, y exponiéndose en la pericial que una sobrexplotación del acuífero puede causar daños ambientales como el propio descenso de su nivel piezométrico o un deterioro en la calidad de sus aguas, al movilizar aguas del subsuelo o en la compactación del suelo y la salinidad de sus aguas».