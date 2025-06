Belarra pide a Sánchez "que saque a España de la OTAN" como respuesta a "las amenazas" de Trump

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «que saque a España de la OTAN», prohíba «el uso de bases militares de EEUU en suelo español» y rompa el acuerdo que suscribió este miércoles en la cumbre de la OTAN para alcanzar el 5% del PIB en gasto en de defensa, como respuesta «a las amenazas» del presidente de EEUU, Donald Trump.

Tras acusar a Sánchez de «mentir» al asegurar que ayer se negó a destinar el 5% del PIB a gasto militar, ha considerado que es su «enésimo ejercicio de trilerismo», y le ha acusado de «comprometer al país» y de «condenar de muerte al estado de bienestar».

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Belarra ha considerado que la cumbre de la OTAN de este pasado miércoles supone «un antes y un después» y es «la mayor traición a la gente trabajadora de este país desde que Zapatero aceptó las políticas de austeridad y, con eso, comprometió el futuro de nuestros hijos e hijas porque se produjeron después brutales recortes en servicios públicos»,

A su juicio, tras el encuentro de ayer, España «va a ese escenario» porque, «diga lo que diga Pedro Sánchez y mienta lo que mienta, la realidad es que el Gobierno, en nombre del Estado español, firmó ayer el 5% del PIB para gasto militar».

Para la dirigente de la formación morada, es algo «gravísimo porque va a implicar brutales recortes en servicios públicos, sean ahora o sean en el futuro, porque al final cumplir, hay que cumplir con la OTAN». En este sentido, ha censurado que, «en un contexto enormemente complejo a nivel internacional», se haya «cedido a pies juntillas» y se hayan «suscrito los objetivos político-militares de la OTAN, que es una organización criminal, que se dedica a extender las guerras por todo el mundo».

«Nos lleva contando que hay una amenaza externa desde hace varios años y, en realidad, en estas semanas nos hemos dado cuenta de que la principal amenaza a la seguridad de la humanidad son precisamente Trump, Estados Unidos y su socio Netanyahu, que llevó a cabo un ataque ilegal a Irán sin pasar por el Congreso de Estados Unidos, sin pasar por el Consejo de Seguridad de la ONU y que ha estado a punto de desatar la Tercera Guerra Mundial».

España "en riesgo"

En todo caso, Ione Belarra cree que cada vez se está más cerca de «ese escenario». «Por tanto, comprometernos con esos objetivos político-militares en este contexto, nos parece que es poner a nuestro país en riesgo, es acercarnos al escenario Irak 2.0 y, por ahí, Podemos no va a pasar».

La secretaria general de Podemos ha asegurado que «las cumbres de la OTAN siempre funcionan igual, y terminan con un acuerdo», y pese a los mensajes contrarios del PSOE, ha insistido en que «España ha suscrito unas conclusiones de la cumbre de la OTAN en las que queda absolutamente claro que los aliados tienen que cumplir con el 5% del gasto militar en el año 2035».

«Estamos ante el enésimo ejercicio de trilerismo del señor Pedro Sánchez, que dice que él no va a cumplir, pero la realidad es que ha comprometido a nuestro país, como país, a cumplir el 5%. Por tanto, quizás él calcula que ya no le queda mucho en la presidencia y que, por eso puede permitirse decir que él no lo va a subir», ha subrayado.

No obstante, ha considerado que esto lo heredará el siguiente presidente del Gobierno, y ha explicado que es precisamente el argumento que ha utilizado Sánchez «para hacer el mayor aumento del gasto militar de la historia» de España, con la afirmación de que ha aumentado al 2% del PIB en gasto militar porque fue un compromiso adquirido por Mariano Rajoy en la cumbre de la OTAN de 2014. «El día de mañana por desgracia la historia nos dará la razón, como pasó con el envío de armas a Ucrania», ha apostillado.

En su opinión, con el tiempo se confirmará que Pedro Sánchez «ha comprometido al país, con un aumento del gasto militar que entierra y que es una condena de muerte al estado de bienestar».

La respuesta a trump

Para Ione Belarra, lo que hay que hacer es «responder con contundencia a las amenazas» del presidente de EEUU, Donald Trump, y ha rechazado que se le «siga el juego» y que se comprometa a España «con los objetivos de la OTAN».

«La mejor respuesta a las amenazas de Trump en el día de ayer es sacar a España de la OTAN. Eso es lo que tiene que pasar para no comprometernos con las guerras ilegales de Estados Unidos, para no comprometernos con una organización criminal y terrorista, como es la OTAN, que se dedica a extender el conflicto bélico por todo el mundo», ha remarcado.

Por ello, ha animado a Sánchez a que, «si de verdad quiere mirar a los ojos a Trump y enfrentarse a él, saque al Estado español de la OTAN, rompa ese compromiso del 5% que firmó ayer y, ahí sí, tener soberanía y capacidad de decisión para decidir en qué se invierten los impuestos de la gente del país».

También ha planteado que «se prohíba el uso de las bases militares norteamericanas en suelo español para esas guerras ilegales». «Se han utilizado las bases de Rota y de Morón para ese ataque ilegal a Irán la pasada semana. Por tanto, Pedro Sánchez ha convertido al Estado español en un objetivo militar también en ese conflicto bélico. Eso es poner en riesgo a nuestro país, es exactamente lo mismo que hizo Aznar con Irak y ya sabemos cómo termina eso. Nosotras no queremos que nuestro país vuelva a pasar por ahí», ha concluido.