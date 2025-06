Moreno aboga por recuperar "espacios de concordia" en España: "Respetar al adversario y ceder hacia puntos de encuentro"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha abogado este miércoles por recuperar «espacios de concordia» en España que supongan «respetar al adversario» y saber ceder hacia «puntos de encuentro».

Así se ha pronunciado Moreno durante su intervención en el acto de entrega del I Premio María Díaz Cañete a la Concordia en Andalucía, que se ha desarrollado en el Parlamento y que ha recaído en la delegación de Save the children en la comunidad. En el acto han estado presentes familiares de María Díaz --diputada autonómica del PP-A que murió en septiembre de 2024 a los 40 años por un cáncer--; el presidenta del Parlamento, Jesús Aguirre; lo consejeros del Gobierno andaluz y numerosos diputados autonómicos, entre otros.

Moreno ha manifestado que en los años 70 del siglo XX, se utilizó mucho la «concordia entre esas dos Españas, claramente marcadas y polarizadas, en la que los españoles, con mucho sentido común y con mucha generosidad», pusieron su «granito de arena para que se pudiera llegar a acuerdos que supusieron la llegada de la democracia, de las libertades y de un marco constitucional que nos ha permitido, a lo largo de estos años, progresar y avanzar de una manera determinante».

Por ello, ha indicado que reivindica la palabra concordia, especialmente en estos momentos «complejos en la vida pública» y en los que, en «cada esquina nos aguarda una incertidumbre».

«Debemos rescatar esos espacios de concordia que, simple y llanamente, supone respetar al adversario, y tener la suficiente generosidad para ceder, en los puntos de vista legítimos que cada uno tenemos, hacia un punto de encuentro», ha añadido.

Y supone, en definitiva, según ha añadido, que «marquemos un rumbo conjunto, aunque sea en algunos puntos concretos, para que podamos avanzar mucho más rápido y de una manera mucho más realista».

«Una persona extraordinaria, generosa y amable», así ha definido Juanma Moreno a María Díaz, apuntando que además era «concordia, entendimiento y un permanente buen rollo que distingue a las personas grandes y de verdad», y por eso, la entidad galardonada en esta primera edición tenía que ser una entidad «de concordia, entendimiento y de ayuda», como Save the Children.

Según Moreno, se trata de una organización con "una fuerte presencia en Andalucía que forma parte de ese gran colectivo humano formado por quienes no generan problemas, sino que generan soluciones; no juzgan, sino que comprenden a los demás, y no hacen la vida complicada, sino que intentan facilitarla.

Save the children, según Moreno, representa los «más nobles y elevados principios», al volcarse en la infancia y trabajar con más de mil niños y niñas en situación de pobreza y exclusión, atendiendo también a menores inmigrantes, y, en definitiva, velando por la vida, el aprendizaje y los derechos de todos ellos.

En las guerras «crueles» que están presentes hoy en el mundo, según el presidente, siempre sufren los niños, como parte de los «eslabones más débiles». Y, por eso, según Moreno, es importante escuchar

La de los niños y niñas «son vidas que están empezando, que están en un proceso evolutivo y lo que les suceda en esos primeros años de vida, previsiblemente, va a condicionar emocional, psicológica, física y vitalmente toda su trayectoria en la vida».

«Y por eso tenemos que volcarnos, porque no hay nada más cruel que a un niño o una niña se le prive de cosas tan sencillas como es el cariño, la atención, el amor y, en definitiva, de un entorno favorable a su propio desarrollo personal», ha dicho Juanma Moreno, para quien por eso tienen que trabajar también las administraciones.

Ha mostrado su preocupación por los barrios que hay en Andalucía donde viven niños en situación de vulnerabilidad y ha indicado que el «progreso no es progreso si no progresamos todos y no podemos caminar al mismo ritmo», mientras que no hay «democracia plena» si no existen las clases medias que tengan cubierta la mayoría de sus necesidades.

Para Moreno, no hay «varitas mágicas» para afrontar estas situaciones de desigualdad y vulnerabilidad, pero «sí tenemos que tener la voluntad firme y l compromiso férreo de ir avanzando progresivamente hacia un objetivo de erradicación de la pobreza y de la vulnerabilidad especialmente de los menores».

Por su parte, el director de Save the Children en Andalucía, Javier Cuenca, ha manifestado que es un «gran honor» recibir este premio, destacando que la «concordia, el diálogo y la defensa de los más vulnerables eran unos valores que estaban constantemente presentes en la vida y en la actividad política» de María Díaz Cañete.

Ha reclamado en su intervención una «alianza» entre administraciones públicas, agentes privados y la sociedad civil por la infancia que trascienda «ideologías». «Todos podemos y debemos hacer lo que esté en nuestras manos para lograr reducir e intentar solucionar los problemas que tiene la infancia», según Cuenca, quien ha tenido palabras de recuerdo para los niños de la franja de Gaza. Ha pedido que Andalucía sea la «locomotora» en España en la lucha contra la pobreza infantil a través de una estrategia integral.