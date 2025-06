El Centro de Formación Escénica cierra temporada en Granada con 'Queso de cerdo', 'Recordis' y 'El pájaro azul'

La sede granadina del Centro de Formación Escénica de Andalucía, gestionada por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura y Deporte, estrena esta semana las obras 'Queso de cerdo', de Sylvia Sossa; 'Recordis', de Denise Torres y 'El pájaro azul', de Marta de Luna, en el teatro del Rey Chico los días 25, 26 y 27 de junio a las 20,00 horas.

Para cada espectáculo se han puesto a disposición del público 70 invitaciones, que en estos momentos están agotadas, según ha detallado la Junta en una nota de prensa este martes.

Estos montajes son los proyectos finales del Aula de Dirección que se viene desarrollando en el centro desde el pasado mes de octubre. Bajo la dirección de la actriz y directora Noelia Rosa, el alumnado ha podido desarrollar los conocimientos y habilidades necesarios para liderar y gestionar eficientemente producciones teatrales.

Los participantes han podido «explorar los fundamentos de la dirección de escena a través de conocimientos sobre el proceso creativo, la planificación y organización de la producción, la gestión de equipos y la toma de decisiones artísticas».

Todo lo aprendido en el curso se podrá ver sobre las tablas en tres muestras 'work in progress', dado que aún no se ha terminado el proceso de investigación. De esta manera, la primera de las propuestas, 'Queso de cerdo', de Sylvia Sossa es, en palabras de la artista costarricense, «una mezcla, un tomar algo que parece que ya no sirve y darle un giro y una nueva vida; todo para darte cuenta de que está exquisito.».

Se trata de una obra que habla sobre «hacerse mayor siendo mujer, de cambio y transformación y sobre quitarle ese tufo a malo que nos han dicho que tiene la menopausia, hacerse vieja y llegar a cierta edad.»

Al día siguiente, Denise Torres pondrá en escena 'Recordis', que busca una mirada actualizada del costumbrismo y pone sobre la mesa una pregunta: «¿qué es lo último que le queda a una cuando ya no queda nada?». La obra es un texto propio basado en la novela de Andrea Abreu, 'Panza de burro'.

Por último, 'Un pájaro azul', de Marta de Luna, es una versión libre de la obra del mismo título de Maurice Maeterlinck que, desde el realismo mágico, habla de la motivación personal, situando una relación de pareja en el centro de la historia. Dirigida a público adulto, la obra propone un viaje onírico en el que 11 intérpretes en escena transitarán un drama desde el humor y lo absurdo en palabras de su autora.

La selección de las obras que se van a llevar esta semana a escena fue una decisión del alumnado, que en el mes de marzo valoraron los proyectos trabajados durante el curso. Se tuvieron en cuenta, además los criterios de valoración objetiva del proyecto, el criterio básico del interés pedagógico para el desarrollo de las prácticas escénicas.

A estas muestras se suman las dos obras estrenadas en el Teatro Alhambra los días 30 de mayo y 13 de junio, 'Cuerpos a punto de explotar' y 'El hombre que soñó con árboles', los trabajos finales del Aula de Dirección Escénica asistidos por el alumnado del curso de iluminación y sonido. Cerca de 600 personas asistieron a ambas representaciones de los dos proyectos seleccionados del alumnado de esta aula.

La primera obra en estrenarse el 30 de mayo en el Teatro Alhambra fue 'Cuerpos a punto de explotar' con la dramaturgia de la compañía de Magantas Cía, integrada por Alicia G. Quirantes y Rocío Tallón, autoras y directoras de la propuesta.

Las autoras describieron su propuesta como «una búsqueda para desafiar la construcción histórica que se ha hecho sobre la mujer, sobre su cuerpo, utilizado como objeto sexual o destinado a la reproducción, nunca propio. Creemos que su interés reside en la mirada que ponemos sobre el deseo femenino y en el planteamiento de una cuestión: ¿Quiénes seríamos si no nos hubieran dicho cómo debemos ser?».

El 13 de junio fue el turno de Anna Sovâk y su obra ''El hombre que soñó con árboles', una dramaturgia propia basada en la novela de García Márquez, 'Crónica de una muerte anunciada'. La adaptación se centra en la idea del destino inevitable, del pathos, que funciona como una fatalidad dentro de comunidades cerradas y contra lo que nada se puede hacer.