Ciria (Diagonal AM) lamenta la falta de cultura financiera y dice que evitaría quiebras

El presidente ejecutivo de Diagonal Asset Management (AM), Marc Ciria, ha lamentado la falta de una cultura financiera con la que, que a su juicio, la sociedad sería más competitiva, más emprendedora y con menos quiebras empresariales y familiares.

El empresario ha añadido que «falta, clarísimamente, enfoque por parte de las administraciones para que sea una realidad», en declaraciones a Europa Press.

«Tú no puedes montar un negocio, no puedes ser emprendedor sin saber cómo te financiarás para serlo. No puedes comprarte una casa sin saber cómo será la hipoteca, cómo te financiarás y cómo podrás pagar», ha dicho.

Ciria ha destacado que, según una encuesta, el dinero es la segunda principal preocupación de la población, por lo que ha pedido «tratarlo como la segunda cosa más importante» y formarse en consecuencia.

Ha explicado que han iniciado una serie de formaciones para sus clientes para que tengan la información de temas como el impacto de la fiscalidad, cuándo se puede apalancar, cuándo merece la pena asumir más riesgo o en qué momentos de mercado es necesario estar más protegido, entre otros.

«Si tú sabes de lo que estás hablando, a mí me lo harás más fácil, porque me entenderás mejor, porque cuando nos equivocamos, nos equivocamos juntos, y cuando acertamos, tú también habrás puesto parte de ello. Entonces, no puedes coger esto y derivarlo a un tercero, como si no fuera contigo, no, no, si esto es lo más importante», ha añadido.

Beneficios

Ciria ha explicado que en 2024 la empresa obtuvo un beneficio de 600.000 euros, datos que ha calificado de «éxito absoluto», ya que son el doble que en 2023.

Ha explicado que Diagonal AM «es una empresa que crece, que es eficiente, que es viable» y ha añadido que fichan talento a medida que crecen sus necesidades.

En este sentido, en los dos últimos años, han incorporado a cuatro asesores que han sumado unos 300 millones de euros a la cartera gestionada de la compañía.

El empresario ha añadido que la empresa se basa en «tres premisas muy importantes», que incluye no tener a más de 50 clientes por gestor, independencia real, en sus palabras, y transparencia en los costes y las comisiones.

500.000 euros

Ciria ha señalado que la compañía da servicio a personas que cuentan con un patrimonio en efectivo de al menos 500.000 euros y que su foco está en patrimonios hasta 10 millones de euros, aunque la media está en dos millones.

Ha señalado que hay tres tipologías de clientes que tienen este patrimonio: empresarios, rentistas con propiedades inmobiliarias y emprendedores y deportistas.

Ha explicado que los rentistas deben gestionar su patrimonio de forma «muy eficiente» para poder cubrir sus necesidades económicas en el día a día y que se ven afectados por los cambios legislativos

Por su parte, ha agrupado a los emprendedores con startups que han tenido éxito y a los deportistas como perfiles que han logrado un gran patrimonio y que no tienen el tiempo para gestionarlo por sus obligaciones profesionales.