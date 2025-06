Chueca dice que Alegría y Ranera "se han fundido con Sánchez" y pregunta "a qué le tienen miedo"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha asegurado que la secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría; y la portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de la capital aragonesa, Lola Ranera, «han decido fundirse con Sánchez» y se ha preguntado «qué le deben a qué tienen miedo» para cuestionar qué va a pasar con el concejal, Alfonso Gómez Gámez, que aparece citado en los audios entre el exasesor, Koldo García; y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, intervenidos por la UCO.

Chueca ha recordado que este concejal ha sido suspendido de militancia en el PSOE, pero sigue de concejal del grupo socialista y este martes «ha faltado a sus obligaciones como concejal» al no asistir al pleno extraordinario convocado por el PP sobre la corrupción del PSOE. «No es digno para ser concejal socialista pero sigue cobrando un sueldo con el dinero de todos», ha resumido.

Al respecto, ha lanzado la pregunta de si en el PSOE «temen que tenga algo que pueda decir si se queda sin sueldo», ya que han tardado una semana para que no sea portavoz adjunto en el grupo municipal socialista, pero sigue siendo concejal del PSOE.

«Zaragoza --ha enfatizado Chueca-- no va a olvidar que han elegido el camino de la indignidad y el silencio cómplice con Sánchez y la corrupción porque esto no va de ideología, va de decencia y moral»

La alcaldesa ha tomado la palabra en el pleno extraordinario que ha calificado de «necesario» para exigir que Sánchez debe dimitir para que hablen los españoles democráticamente en las urnas en lugar de «decir que hay una poca corrupción o esperar a que salgan todos los informes de la UCO». «Este país no es de Sánchez, ni de Ferraz, sino de los españoles con valores que cumplen las leyes, no roban, no callan ni son cómplices de la corrupción».

«Desde Zaragoza le decimos que convoque elecciones y deje de atacar la democracia, el PSOE está a tiempo de ponerse en el lado correcto de la historia y estar con los valores y principios por los que les votaron los ciudadanos».

"dignidad y principios"

Para Chueca hoy es día «triste» porque los zaragozanos dieron la responsabilidad a los 31 concejales de la Corporación para trabajar con «honestidad y coherencia por una ciudad mejor y lo último que querían es que Zaragoza estuviera manchada por el PSOE, pero ahí está el nombre de un concejal del PSOE en los audios del informe de la UCO».

Ha relatado que mientras la ciudad se escandaliza el PSOE «se calla» cuando desde el PP han pedido explicaciones. Hoy era el día para que el concejal diera esas explicaciones en el pleno, ha reiterado para volver a incidir en que «esto no va de ideología, sino de dignidad y principios».

Sánchez, ha comentado la alcaldesa, dijo que venía para luchar contra la corrupción, pero «hoy se ahoga en ella en sus dos casas, en la Moncloa con su mujer y su hermano y en Ferraz con sus más fieles» y ha puntado que, además, «investigan al ministro de Justicia, Félix Bolaños, por malversación y falso testimonio»

Según Chueca, Sánchez ha querido «acabar» con los tres poderes del Estado y «tiene el poder por el apoyo de los golpistas, de lo herederos de ETA y de los corruptos». A colación, ha citado la frase que ha pronunciado el exvicepresidente del Gobierno de España, Alfonso Guerra, que en el programa Espejos Público de Antena 3, ha dicho que «el PSOE está en manos de bandidos y macarras».

En Zaragoza hoy era la ocasión para exigir responsabilidades al PSOE, que tenía una oportunidad y defender la democracia. No les votaron para maltratar instituciones humillar a la Guardia Civil o señalar a periodistas que hacen su trabajo.

En su discurso, Chueca ha contado que a raíz del informe de la UCO se ha sabido que «mientras presumían de feminismo se gastaban el dinero en prostitutas, son tramposos en los contratos y viciosos con nuestro dinero». Alegría, ha comentado es la portavoz de Sánchez, la «amiga» de Cerdán, la «cara amable» del PSOE «mientras se saqueaban los ministerios y mientras se usaban las instituciones para enriquecerse».

Ha concluido al afirmar que Sánchez llegó a la secretaría general del PSOE «mintiendo y manipulando las primarias» según el informe de la UCO con un equipo cuyo primer objetivo era «saquear las arcas públicas y lo denunció Tomás Gómez».