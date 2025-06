IU cree que el decreto de plazas sanitarias de difícil cobertura es "un parche" que no resolverá los problemas

El diputado de IU en las Cortes de Aragón, Álvaro Sanz, ha considerado que el decreto ley de plazas de difícil cobertura que el Departamento de Sanidad llevará este jueves a la Cámara es sólo «un parche» que no resolverá los problemas porque se caracteriza por la «discrecionalidad», la «ambigüedad» y la «desigualdad».

«El Partido Popular está vendiendo como una solución algo que desde luego no va a dar una respuesta», ha apuntado en rueda de prensa Sanz, asegurando que el decreto «no va a servir para resolver los problemas estructurales» y que muchas plazas en el ámbito sanitario sigan sin cubrirse.

En primer lugar, ha afirmado que la propuesta de la Consejería «profundiza en la desigualdad» ya que sólo afecta a seis sectores sanitarios y no contiene ninguna evaluación previa «contundente» de las necesidades del sistema.

Asimismo, el diputado de IU ha añadido que el decreto «ni siquiera define con claridad qué es un puesto de difícil cobertura», arrojando «una serie de casuísticas», pero la discrecionalidad se debe sobre todo a que el sistema sanitario aragonés «ha estado sujeto a unas tasas de reposición lesivas, agresivas y muy duras que han provocado una merma extrema en las plantillas». Por tanto, con las actuales tasas de reposición, no se va a dar respuesta al déficit estructural existente como consecuencia de «políticas nefastas y de adelgazamiento de lo público para su posterior privatización», arrastradas desde la crisis económica anterior.

«No sabemos qué necesidades estructurales tenemos porque, después de dos años, un gobierno que entró a la gestión de la sanidad pública aragonesa diciendo que iba a hacer una auditoría, todavía no ha hecho esa auditoría; todavía no conocemos un diagnóstico real del estado de las plantillas en el Servicio Aragonés de Salud (Salud)», ha abundado Álvaro Sanz.

«No conocemos el estado de las plantillas, no sabemos si es necesario ampliarlas, no sabemos cuántas vacantes hay, no sabemos cuántas vacantes están cubiertas por personal en situación de temporalidad, por interinos. No lo sabemos», ha agregado, lo que hace «imposible» establecer mecanismos para la corrección y superación de esta situación, «porque evidentemente no interesa».

"ambigüedad" y "arbitrariedad" del pp

El decreto, por tanto, adolece de una presentación de las necesidades estructurales en la sanidad pública aragonesa y de prioridades, por lo que entra en escena «la ambigüedad y la arbitrariedad que caracteriza las políticas del Partido Popular», ha dicho.

Sanz ha sostenido también que «no es verdad» que falten médicos o que las plazas no se cubran porque «cuando hay convocatoria pública de oferta de empleo en materia sanitaria, claro que se cubren las plazas». Ha recordado, en este sentido, que en la última oferta de empleo público de Medicina de Familia, sólo 6 de 174 personas renunciaron a la plaza.

«Por tanto, si se hacen ofertas públicas de empleo en condiciones, iremos cubriendo las necesidades estructurales», ha reiterado el representante de IU, quien ha insistido en que esta «no es la fórmula».

Además, ha adelantado que, ocurra lo que ocurra en la votación parlamentaria, IU pedirá la tramitación de ese decreto como proyecto de ley «porque hay que hablar muchas más cosas aquí y hay que profundizar, concretar y aclarar muchas cuestiones».

La tasa de reposición

La responsable de IU en materia de Derechos Sociales y Feminismo, Marga Deyá, ha detallado la postura de la formación de cara a la convalidación del decreto. Ha comenzado destacando que «las plazas que salen a oferta pública, a oferta fija, sí que se cubren, y las que no se cubren son las que se sacan a oferta temporal».

Ha criticado que el decreto plantee seguir sujeto a la tasa de reposición, que ha impedido sumar 120 plazas adicionales en los últimos exámenes de médicos especialistas, que «por desgracia» están esperando unos cinco años para que salga una nueva convocatoria.

En cuanto a las plazas de médico de familia, que se contemplan 38, «son pocas para dar respuesta a las plazas de difícil cobertura que existen en Aragón», según Deyá.

La dirigente de IU ha rechazado también que el permanecer en un puesto considerado de difícil cobertura dé puntos para los traslados, pero no puntúe para la obtención de una plaza, algo que ha calificado como «muy llamativo».

En conclusión, «van a priorizar como quieran porque no se permitirá cubrir todas las plazas». «Van a cubrir las plazas que ellos consideren y las que prioricen», ha lamentado, a la vez que ha remarcado la ausencia de un diagnóstico real o que no se usen herramientas como la Ley de Estabilización para cubrir puestos que están cubiertos de forma temporal.

«Las ofertas de oposiciones son ridículas. La que ha salido ahora, tenían por ejemplo una plaza de psicólogo clínico para todo Aragón o seis plazas de Ginecología para todo Aragón. Esto es vergonzoso. A este ritmo no vamos a poder satisfacer las necesidades estructurales y este decreto no corrige esto porque siguen manteniendo el marco del a tasa de reposición y, por tanto, sólo podrán hacer fijas un número de plazas limitadas», ha explicado.

Ha aprovechado también para criticar que no dotar a los centros de personal estable y fijo «es lo que permite que luego se tenga que externalizar a precio de oro».