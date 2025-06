Nolasco (Vox) exige el cese de la consejera Susín por "complicidad con el terrorismo de Hamas"

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha reclamado este lunes al presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, el cese de la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, por su «complicidad con el terrorismo de Hamas». Unas declaraciones que llegan después de que el viernes pasado, el Comité Autonómico de Emergencias de Aragón aprobara «una dotación de más de 253.000 euros de ayuda humanitaria urgente dirigida a la población de Gaza».

Nolasco ha puntualizado que desde el Comité Autonómico de Emergencias de Aragón --en el que participaron el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Zaragoza, y los Ayuntamientos de Zaragoza, Huesca, Ejea, Cariñena, Escatrón y Jarque del Moncayo, según aparece publicado en la web de Aragón Hoy-- indicaron que de los mencionados 253.000 euros, 100.000 euro van destinados a la UNRWA, algo que ha calificado de «gravísimo».

Nolasco ha definido a la UNRWA como una «prolongación de Hamas», asegurando que «no es una ONG cualquiera». Ha argumentado que «ha habido comandantes de Hamas que han sido empleados de la UNRWA y en las escuelas de la UNRWA se han almacenado y disparado misiles».

El portavoz de Vox ha matizado que «no hablamos de las otras cantidades», pero sí ha puesto el foco en «los 100.000 euros que van a financiar el terrorismo de Hamas». «Azcón debe cesar a la consejera Susín si no quiere ser cómplice de los crímenes que Hamas pueda cometer en el futuro o en la actualidad», ha insistido. «Nos parece delirante que la consejera Susín no reciba a una madre cuyo hijo tiene una enfermedad rara --la enfermedad del 'hombre de piedra'-- pero sí participe en la entrega de 100.000 euros a Hamas», ha expresado.

Nolasco ha trasladado que «la situación en Gaza es muy complicada, no están fácil como decir 'A' o 'B». Al mismo tiempo, ha subrayado que «la solución no pasa por darle 100.000 euros a la UNRWA que no van a ir a gastos humanitarios, sino a una defensa militar de Hamas». Del mismo modo, Nolasco ha censurado «el genocidio de miles de cristianos en Siria, Mali o Congo».

Las declaraciones del portavoz de Vox han tenido lugar en Teruel, acompañado de las concejales en el consistorio turolense, Elena Fernández y Verónica Luz.