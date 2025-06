Parlon pide prudencia para la verbena de Sant Joan: "Disfrutemos mucho, pero con responsabilidad"

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha hecho un llamamiento a la prudencia de cara a la celebración este lunes de la verbena de Sant Joan: «Disfrutemos mucho de la fiesta, pero hagámoslo con responsabilidad».

Así lo ha manifestado este lunes en un vídeo en Instagram recogido por Europa Press, en el que ha destacado que esta noche se movilizarán numerosos efectivos de Mossos d'Esquadra, Agents Rurals, Protecció Civil y Bombers, dado que es «una noche para pasarlo bien, pero también hay una serie de riesgos».

Parlon ha pedido a la ciudadanía que tenga en cuenta los consejos del departamento en las redes sociales para garantizar que la fiesta se desarrolle sin incidentes y ha pedido prudencia a los conductores, a los que ha recordado que el alcohol y la conducción son «totalmente incompatibles».

También ha solicitado a la ciudadanía que intente disfrutar «de la fiesta del fuego», la noche más corta del año y la bienvenida al verano, pero pensando que hay animales de compañía que sufren mucho y evitando zonas de carácter natural, alejando la pirotecnia al menos a 500 metros de zonas naturales o con vegetación.

Tres campañas de prevención

La Conselleria de Interior presentó la pasada semana 3 campañas de concienciación y sensibilización sobre el uso y manipulación de pirotecnia y de cara a evitar incendios forestales.

La campaña 'No petis la Revetlla', impulsada por Protecció Civil, da consejos preventivos sobre la pirotecnia y las hogueras, como comprar petardos sólo en lugares autorizados, no lanzarlos contra animales o personas, no agarrarlos con las manos o no lanzar cohetes o farolillos a menos de 500 metros de zonas boscosas, entre otros.

La campaña '9 de cada 10 incendis són causats per persones', de prevención de incendios forestales, incide en evitar comportamientos irresponsables que supongan un alto riesgo de provocar un incendio forestal.

Finalmente, y también de cara a la prevención de incendios forestales, desde Agents Rurales se ha impulsado una campaña sobre el Pla Alfa para concienciar a la ciudadanía de la importancia de consultarlo antes de realizar actividades en el medio natural.