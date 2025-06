Reunión en el Sercla este lunes por la convocatoria de día de huelga entre los gruístas de la construcción de Sevilla

El Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) ha convocado una reunión de mediación para este lunes, ante la convocatoria de huelga promovida por CCOO y UGT para el martes entre los operadores de grúa del sector de la construcción de Sevilla.

En su convocatoria de huelga, que abarca a unos 350 profesionales de la provincia de Sevilla, se reclama una subida del plus de gruísta acorde a «la responsabilidad técnica y humana del puesto», el reconocimiento de un plus de peligrosidad por la «exposición constante a riesgos laborales», un plus de rendimiento ajustado a la productividad exigida diariamente, la ampliación de la jornada intensiva «por salud física, mental y de conciliación» y una mejora retributiva «proporcional al esfuerzo y la especialización de la labor».

Además, los representantes sindicales del colectivo piden a la Asociación Empresarial Sevillana de Constructores y Promotores de Obras (Gaesco), que acceda a la jubilación a los 60 años «por la alta exigencia y desgaste que supone la labor».

El colectivo de gruístas, así, reclama «que se reconozca la dureza, responsabilidad y los riesgos del trabajo por las condiciones extremas del trabajo».