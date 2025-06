IU rechaza que Andalucía "albergue" proyectos de KKR en el sector energético y señala su relación con Israel

Los diputados de Izquierda Unida, Toni Valero y Enrique Santiago, han registrado una iniciativa parlamentaria en el Congreso de los Diputados, a través del Grupo Plurinacional de Sumar, para solicitar al Gobierno información detallada y pronunciarse sobre la participación del fondo de inversión estadounidense KKR en proyectos del sector energético en territorio andaluz, pese a su implicación directa «en la ocupación ilegal de Palestina por parte del Estado de Israel».

«Es intolerable que Andalucía albergue proyectos energéticos de fondos de inversión como KKR, que se lucran directa o indirectamente de la ocupación ilegal de Palestina por parte de Israel, vulnerando flagrantemente el derecho internacional. No vamos a mirar hacia otro lado mientras nuestra tierra sirve de plataforma para enriquecer a quienes financian la colonización y el apartheid», ha manifestado Valero.

Izquierda Unida denuncia que el fondo KKR mantiene inversiones en empresas que operan en los territorios palestinos ocupados, «contraviniendo múltiples resoluciones de Naciones Unidas, la legalidad internacional y las recientes resoluciones de la Corte Internacional de Justicia sobre el apartheid y el genocidio en Gaza».

Que este fondo «esté desarrollando ahora proyectos energéticos en suelo andaluz» constituye, a juicio de IU, un hecho «inaceptable ética, política y jurídicamente». Valero ha subrayado que «Andalucía debe ser un territorio libre de complicidad con la ocupación. La transición ecológica no puede construirse sobre el sufrimiento del pueblo palestino. Queremos renovables, sí, pero no a cualquier precio y no en manos manchadas de violaciones de derechos humanos».

Por ello, la iniciativa registrada pregunta formalmente al Ejecutivo qué contratos, concesiones o autorizaciones se han otorgado a fondos como KKR, y si se está permitiendo que empresas implicadas en crímenes internacionales operen en España «con total impunidad».

«Desde Izquierda Unida defendemos un modelo energético público, democrático y libre de vínculos con fondos especulativos o actores implicados en violaciones de derechos humanos. Andalucía debe ser referente de justicia energética y solidaridad internacional», ha afirmado el diputado andaluz, Toni Valero.

Asimismo, IU solicita al Gobierno que explore la adopción de medidas para poner fin a cualquier colaboración institucional con empresas vinculadas al «apartheid israelí», incluyendo la revisión de proyectos en curso, la inclusión de cláusulas de derechos humanos en las licitaciones energéticas, y la posibilidad de trasladar estos hechos a la Fiscalía, «ante una eventual responsabilidad por colaboración económica con un régimen ilegal».

Con esta iniciativa, IU reclama al Ejecutivo central que «deje de hacer negocio con fondos proisraelíes y actúe con coherencia con los compromisos internacionales de España en materia de derechos humanos y de defensa del pueblo palestino».