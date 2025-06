Beatriz Sánchez (PSOE) lamenta "la rebeldía" de Azcón en materia de vivienda y su rechazo "partidista" de los fondos

La diputada socialista Beatriz Sánchez lamenta «la rebeldía» del presidente de Aragón, Jorge Azcón, por oponerse a todas las medidas que plantea el Gobierno de España en materia de vivienda, «sólo y exclusivamente por razones partidistas».

Sánchez, portavoz socialista en vivienda en las Cortes de Aragón, considera que medidas planteadas por Pedro Sánchez en la última Conferencia de Presidentes, como triplicar la inversión pública en vivienda; blindar de forma indefinida las viviendas con protección pública; y crear una base de datos pública y transparente, son «decididas, ambiciosas y necesarias».

Sin embargo, la socialista cree que Azcón tiene como último objetivo «embarrar» la política nacional «y se niega a aplicar la ley estatal por el derecho a la vivienda y renuncia a los fondos estatales», ha lamentado.

Una medidas que, para la diputada socialista, son «irrechazables» porque «¿quién no quiere que se incremente la inversión en vivienda y se pase 2.700 millones de euros a los 10.000 millones que plantea el Gobierno de Sánchez? ¿Quién no quiere que las viviendas que se construyen con el dinero que sale de nuestros bolsillos sean para siempre para el parque público de vivienda? ¿Y quién no quiere que para poder gestionar mejor se cuente con una base de datos públicos y transparentes de los precios reales de compra y venta y alquiler? Pues, lamentablemente, no lo quiere ni Azcón ni el PP», ha reprochado.

«Desde el PSOE lo tenemos muy claro: el derecho a una vivienda digna no puede depender de ideologías ni de bloqueos políticos. Por eso, le pedimos a Azcón que actúe como lo que es: presidente de todos los aragoneses», ha señalado Sánchez, que ha comparecido este domingo ante los medios de comunicación junto al también diputado Daniel Alastuey.

Así, le ha exigido al presidente Azcón «que cumpla con su obligación, que piense en los aragoneses, aplique la Ley Estatal de Vivienda y acepte ese pacto estatal para no perder esos fondos que no nos podemos permitir perder. Y que acepte las medidas planteadas en la Conferencia de Presidentes tal y como lo han hecho otras comunidades autónomas».

Ante esta situación, Beatriz Sánchez, que ha estado acompañada por el diputado socialista Daniel Alastuey en sus declaraciones, ha anunciado que el PSOE, a través de la iniciativa que se debatirá en el próximo Pleno de las Cortes de Aragón, le pedirá a Jorge Azcón que cumpla con su obligación, que se sume al acuerdo estatal y deje de bloquear las soluciones que necesita la ciudadanía.

«Azcón debe dejar a un lado el barro político y centrarse en las necesidades de los aragoneses. Porque la vivienda no es un negocio ni un lujo, sino un derecho, que además no debe limitarse solo al acceso a un techo», ha insistido la diputada socialista.

Rechazo a las 'microviviendas'

Sánchez también se ha referido a otra iniciativa parlamentaria que ha registrado el PSOE tras conocer que el Gobierno de Aragón ha sacado a licitación la redacción de un proyecto para la construcción de viviendas de 22 metros cuadrados.

«Desde la oposición constructiva que realizamos en las Cortes de Aragón, pedimos garantizar viviendas dignas y rechazar el modelo de 'microviviendas' como solución al acceso a la vivienda en Aragón. Debemos promover un urbanismo centrado en las personas, en la cohesión social y en la dignidad de quienes habitan nuestras ciudades y nuestros pueblos», ha concluido.