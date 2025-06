El Ayuntamiento ofreció 4.820 citas para oficiar bodas civiles en 2024 pero quedaron vacías casi el 40%

El Ayuntamiento ofreció 4.820 citas para oficiar bodas civiles en 2024 quedando vacía «casi un 40%» de la oferta, según el director general de Coordinación Territorial y Desconcentración, Ivo Villalba, pero el concejal socialista Enrique Rico ha advertido en la última comisión de Vicealcaldía que en Arganzuela, Chamberí, Fuencarral, Hortaleza y Retiro «a día de hoy ya no hay fechas».

Rico ha detallado que en 2023 hasta ocho de cada diez españoles eligieron casarse por lo civil. Para casarse por lo civil en el Ayuntamiento se puede pedir cita previa online, siempre con antelación y con una pre-reserva posterior al inicio del expediente en el registro civil o ante notario. «Es simplemente la teoría pero la realidad es que si hoy una pareja quisiera casarse en Madrid la cita más próxima que le facilita el Ayuntamiento es para noviembre», ha calculado el concejal socialista.

«Podemos entender que en la Casa de la Panadería o en Cecilio Rodríguez las fechas se agoten pronto pero en Arganzuela, Chamberí, Ciudad Lineal, Fuencarral, Hortaleza y Retiro a día de hoy ya no hay fechas disponibles, no es razonable», ha lamentado Rico.

Ampliar los días de celebración a todos los viernes y sábados

Los socialistas plantean que la nueva instrucción de celebración de bodas del año 2026 amplíen los días de celebración a todos los viernes y sábado del año o extendiendo el horario a la tarde. «Casarse por lo civil hoy en Madrid es muy complicado y no sé si porque a ustedes (al PP) las emociones y sentimientos de las madrileñas y de los madrileños les importa muy poco o porque defienden el matrimonio pero no el civil», ha declarado.

Villalba ha defendido que Madrid «es una ciudad maravillosa para casarse y por eso cada vez más eligen Madrid para casarse». El año pasado se ofrecieron 4.820 citas para oficiar bodas civiles pero «quedaron vacías casi el 40%».

No ha obviado que hay distritos con más demanda, como Centro, Retiro o Arganzuela y también que hay periodos concretos del año más demandados, «como ocurre si uno se quiere casar en los Jerónimos»- «¿Usera no es un buen distrito para casarse? ¿San Blas no es un buen distrito para casarse?», ha preguntado el director al PSOE, después de indicar que en ellos «la demanda es muy inferior a la oferta, no llega ni al 50%».