Ocho rutas para huir del calor y refugiarse en la Sierra Norte entre arroyos, cascadas, hayedos y robles centenarios

En lo que va de verano, la Comunidad de Madrid ya ha encadenado varias alertas por calor que han obligado incluso a cerrar el parque de El Retiro, en la capital. Ante estos episodios de temperaturas tórridas que se acentúan a pie de asfalto, cada vez son más los madrileños que encuentran en la Sierra Norte un enclave natural en el que la sensación térmica se vuelve más placentera a la hora de dar un paseo entre arroyos, cascadas, hayedos y robles centenarios.

A tal solo 70 kilómetros de la capital, este paraje formado por los valles del Lozoya, la Sierra del Rincón, la Sierra de la Cabrera y el Valle del Jarama, ofrece un sinfín de rutas de senderismo para disfrutar de la naturaleza durante el fin de semana a la sombra, con distintas escalas de dificultad y recorrido.

Una de ellas es todo un clásico, especialmente en otoño: el Hayedo de Montejo. Esta breve senda lineal de apenas dos kilómetros discurre entre las hayas del bosque más septentrional de Madrid, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad. El hayedo conserva una humedad propia del norte gracias al microclima del valle del Jarama y en verano su sombra es todo un bálsamo. La visita está restringida y requiere reserva previa.

Otra propuesta es la Senda del arroyo de Sestil del Maíllo y de la ladera de Mojonavalle (7,6 km), cuyo punto de salida se ubica en el área recreativa del puerto de Canencia. En este itinerario circular, los senderistas pueden disfrutar de un paisaje que cambia con las estaciones con tramos húmedos y sombríos, así como subidas suaves presididas por pinares y hayedos.

En Somosierra se encuentra un pequeño tesoro poco frecuentado por el turismo masivo: la Dehesa Bonita. Esta ruta, en un entorno considerado como «uno de los bosques más hermosos de la Comunidad de Madrid», cuenta con ejemplares de acebos, robles, cerezos, avellanos, servales y, sobre todo, abedules. De dificultad baja y con 4,4 km de distnacia, esta senda es perfecta para aquellos que prefieren caminar lejos del bullicio.

La Chorrera de San Mamés, otra de las rutas que ofrece la Sierra Norte, comprende apenas tres kilómetros desde la iglesia de San Mamés (s. XII) y culmina en una cascada de más de 30 metros de altura que se precipita en un estrecho desfiladero. Entremedias, los excursionistas pueden disfrutar de una parada en la quesería artesanal Santo Mamés, donde se puede conseguir queso artesano de pura leche de cabra del Guadarrama y de vaca alpina, además de aprender su proceso de elaboración.

En este recopilatorio tampoco puede faltar la ruta que lleva a la Cascada del Purgatorio, en Rascafría. Esta senda, que parte desde el Monasterio de El Paular, se interna en un bosque frondoso de ribera hasta llegar a la doble caída de agua que da nombre al recorrido. Son unos seis kilómetros (ida y vuelta), de dificultad moderada, ideales para una excursión de medio día que permite además visitar enclaves como el Puente del Perdón (s. XVIII), construido en sillería de granito sobre el río Lozoya para acceder al molino de papel de Los Batanes, donde los monjes fabricaban papel. Según destaca la página web de Madrid Sierra Norte, con este papel se imprimió 'El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha' en el año 1605.

Entre las rutas menos transitadas pero igualmente interesantes está la que sigue el curso del Río Madarquillos, en el municipio de Horcajo de la Sierra. El sendero comienza en el área recreativa El Plantío y sigue el fluir del agua entre fresnedas, matorrales, molinos y campos de labor. Es una ruta tranquila, lineal y sencilla, perfecta para los aficionados a la observación de aves.

En Villavieja del Lozoya, el visitante puede emprender la caminata hacia la Cascada del Cancho Litero, un salto de agua escondido entre afloramientos rocosos que solo se deja ver en época de lluvias. La ruta parte desde las afueras del pueblo y sigue caminos tradicionales de pastoreo hasta llegar al Cancho, una elevación de piedra que protege el arroyo. La senda, de dificultad media, alterna entre caminos amplios y senderos pedregosos, y sorprende por la tranquilidad del paraje.

Por último, en Puebla de la Sierra se encuentra una ruta cargada de historia y botánica: la Senda de los Robles Centenarios. Un recorrido circular de escasos tres kilómetros que parte junto a uno de los robles más antiguos de la región y recorre huertos de cerezos, ciruelos y manzanos, antiguos lavaderos y un inmenso nogal catalogado como árbol singular. El paseo finaliza con una magnífica panorámica de los picos que rodean el pueblo, desde Peña La Cabra hasta El Porrejón.

Recomendaciones a senderistas

Los visitantes pueden pedir más información sobre todas las rutas y demás actividades que ofrece la Sierra Norte en los centros de innovación turística de la Comunidad de Madrid, como el de Villa de San Roque, en La Cabrera.

Entre las recomendaciones a los senderistas, destacan la de comprobar la información meteorológica; ir equipado con agua, ropa adecuada con la época del año, un pequeño botiquín y teléfono bien cargado; y no salirse del itinerario. Igualmente, se pide no acampar ni hacer fuego --llamar al 112 si se avista algún incendio--; respetar el medio ambiente y no recolectar ninguna especie vegetal ni animales durante la estancia así como no dejar residuos ni ningún tipo de basura.