Morant afirma que a la militancia le "asusta" lo que "pueda pasarle" al PSOE por "la actitud de tres sinvergüenzas"

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha afirmado que a la militancia socialista le «asusta» lo que «pueda pasarle a un partido» que «representa la decencia de tantas personas» por «la actitud de tres sinvergüenzas». «Nos repugna», ha subrayado, en referencia a los presuntos amaños en contratos públicos por parte del exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, del ex ministro de Transportes y también exsecretario de organización del PSOE José Luis Ábalos y del ex asesor ministerial Koldo García.

Así se ha pronunciado Morant en declaraciones a los medios de comunicación este sábado antes de asistir al pleno de toma de posesión de Ramón Gómez como nuevo alcalde socialista de Llombai (Valencia).

Preguntada por «cómo están los ánimos de la militancia» después de que este viernes agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaran en la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para realizar un clonado del correo electrónico de Santos Cerdán y también fueran a entregar requerimientos de información, según mandata el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, al Ministerio de Transportes, a la sede de Adif, y a la Dirección General de Carreteras, Morant ha señalado que la militancia está «muy preocupada».

«Estamos preocupados y asustados, no por lo que les pueda pasar a estas personas que, desde luego, caiga sobre ellos con dureza toda la ley y la justicia, sino por lo que le pueda pasar a un partido que representa la decencia de tantas personas que trabajan por sus vecinos», ha remarcado, al tiempo que ha agregado que, «como mujer, también da asco esa actitud machista que se ha podido escuchar y leer y que no representa al PSOE».

La líder de los socialistas valencianos ha reiterado que la formación política «representa la dignidad de aquellos que perdieron incluso la vida luchando por la democracia y por las libertades que disfrutamos a día de hoy». «El Partido Socialista no se merece esto», ha afirmado Morant, quien ha recalcado que «está aquí» para «defender al partido frente a aquellos que lo dañan, que son estos tres sinvergüenzas que tuvieron la confianza del partido y que la han defraudado».

«No deja de ser real que el Partido Socialista son nuestros concejales, nuestros alcaldes y alcaldesas, sobre todo en los pueblos pequeñitos en los que no cobran ni un duro por hacer su trabajo, por trabajar por los vecinos», ha aseverado, al tiempo que ha insistido en que el Partido Socialista «son los miles de militantes, de simpatizantes, de votantes, que depositan su confianza para que se mejore la vida».

"muy contundente"

Preguntada por «qué sugieren» desde el partido a «los socios de Gobierno» que «piden determinación», la líder de los socialistas valencianos ha defendido que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha sido «muy contundente» y «ha tomado las medidas que tocaba tomar».

«Yo, por ejemplo, como mujer, me siento muy reconfortada por mi partido que, al escuchar estas grabaciones de Ábalos, expulsó inmediatamente y cerró ya el expediente de expulsión de Ábalos porque ya no cabe más indignidad», ha señalado, al tiempo que ha insistido en que la formación política «está actuando sin condenas y de manera absolutamente contundente, no como otros, no como el PP».

En esta línea, ha recordado que «el Tribunal Supremo dio a Santos Cerdán la posibilidad de declarar de manera voluntaria» y «solo con eso el PSOE lo ha expulsado».