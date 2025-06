Morant garantiza "tolerancia cero" en caso de que hubiera "alguna derivada" del caso Koldo que afectara al PSPV

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha garantizado «tolerancia cero» con la corrupción en caso de que hubiera «alguna derivada» en la federación valenciana de la presunta trama de amaños de obra pública que habrían iniciado el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y el ex asesor ministerial Koldo García, y que afectara a «algún militante o alguna persona de referencia» del socialismo valenciano. En ese caso, ha prometido que actuará con «la misma contundencia» con la que lo ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a nivel nacional.

«Caiga quien caiga, sea quien sea», ha advertido, en declaraciones a los medios este miércoles antes de reunir a la Comisión Ejecutiva Nacional (CEN) del PSPV. «Nosotros somos tolerantes cero frente a la corrupción, no cabe en nuestro partido y tampoco esas actitudes tan machistas que hemos podido escuchar estos días», ha afirmado, en alusión al audio entre Koldo García y el exministro José Luis Ábalos en el que se repartían mujeres para un fin de semana.

Sobre si lanza este aviso por si tiene «alguna sospecha» de que esta trama pueda afectar a alguna persona del PSPV, Morant ha asegurado que no, pero ha esgrimido que la valenciana «era la federación del señor Ábalos», aunque es «cierto que en los últimos tiempos no estaba vinculado ni a la dirección de Ximo Puig ni, por supuesto, a la nueva dirección» que encabeza ella «en ningún momento».

Morant ha indicado que ha reunido este miércoles a la ejecutiva para «analizar juntos lo sucedido y lo acontecido en los últimos días», que ha reconocido que están «siendo duros y difíciles para los socialistas, para militantes, simpatizantes, votantes y también para los que nos dedicamos a la política activa desde distintos lugares». «Estamos conociendo cómo aquellos que tuvieron la confianza del PSOE la han traicionado, además de una manera que nos repugna, que no nos representa», ha lamentado.

En este punto, y «como mujer», ha asegurado que le provoca «asco» el «machismo» que desprenden los audios de Koldo y Ábalos «que hemos tenido que aguantar». Ante esta situación, ha considerado que las mujeres «merecen unas disculpas aunque sean colectivas».

«CONTUNDENCIA» ANTE «ENERGÚMENOS Y SINVERGÜENZAS»

Frente a ello, la líder de los socialistas valencianos y también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha defendido que el PSOE ha actuado «con contundencia» y ha afirmado que ella, como mujer, se ha sentido «reconfortada» por el secretario general, Pedro Sánchez, «que al escuchar estos audios ha expulsado de manera inmediata ya y por fin al señor Ábalos del partido».

Y ha reivindicado: «El Partido Socialista no es eso, son los militantes que todos los años nos ayudan en las campañas electorales a pegar carteles, que abren las casas del pueblo, que se dedican a la política activa desde la humildad, en la mayoría de los casos en pueblos donde es que ni siquiera cobran ni un duro». Dicho, ha advertido de que el PSOE en este momento «necesita que lo defendamos frente a estos energúmenos y sinvergüenzas».

En otro orden de cosas, Diana Morant ha avanzado que la ejecutiva del PSPV también va a analizar la situación de «absoluta anormalidad» que vive la Comunitat Valenciana por la gestión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón. Al respecto, ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que «en una comida» en Alicante hace unos días «alabó el trabajo» del jefe del Consell.

«Ese presidente que no estuvo en el momento en que se estaban ahogando sus ciudadanos, que lleva a la espalda 228 muertos en esta Comunidad, el presidente Mazón, que el propio Feijóo dijo que había estado noqueado y que no había estado a la altura, y hace una semana escuchamos que había hecho un buen trabajo», ha incidido, al tiempo que ha vinculado esta situación al hecho de que para el PP «cualquier cosa vale».

«MÁS LEGITIMADOS TODAVÍA» PARA PEDIR QUE DIMITA MAZÓN

Dicho esto, ha contrapuesto «la diferencia» entre el PSOE y el PP: «A mí me ha repugnado escuchar esos audios, pero también me repugnaron los audios de los amiguitos del alma de --el expresidente de la Generalitat-- Paco Camps, ese que ahora vuelve con Alfonso Rus, con Carlos Fabra, con Sonia Castedo y que está recogiendo avales para el señor Feijóo. También me repugnaron en su momento todo lo que supimos de --Eduardo-- Zaplana, el padre político de Mazón».

Precisamente por ello, ha reivindicado que ante esa «diferencia entre cómo actúa el PSOE y cómo actúa el PP» los socialistas están «más legitimados todavía que antes para pedir la dimisión de Mazón».

«Porque nosotros, cuando han solicitado la declaración voluntaria de un dirigente del PSOE, el PSOE ha actuado», ha defendido, y ha denunciado: «Sin embargo, aquí, cuando se ha solicitado la declaración voluntaria de Carlos Mazón por parte de la jueza de Catarroja --que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre--, no se ha actuado y han pasado ya prácticamente ocho meses».

Es más, ha sostenido que a día de hoy Santos Cerdán «no está investigado» y no existe «ninguna sentencia condenatoria», sino que «lo único que hay es el informe de la UCO y una petición para declarar voluntariamente por parte del Tribunal Suprema». Por tanto, a su juicio es «la misma situación» que tiene Carlos Mazón, cuya actuación en la dana «está siendo investigada en un juzgado».

SÁNCHEZ «HA HECHO LO QUE TOCABA»

Por otro lado, preguntada por las demandas que los socios de investidura de Gobierno han trasladado en las últimas horas y por si considera que las medidas adoptadas por Sánchez son «suficientes», Diana Morant ha asegurado que apoya «absolutamente» la decisiones de su secretario general. «Creo que ha hecho lo que tocaba y no se le puede pedir más», ha esgrimido.

En cualquier caso, ha admitido que en este momento tienen que ser «muy humildes» y tratar de «recuperar la confianza de la ciudadanía», aunque, «con mucha pena», se ha mostrado «segura» de que ello «costará». «Por culpa de tres sinvergüenzas pueden estar cargándose el trabajo de todo un partido, de tanta gente, de tantos alcaldes, de tantos concejales y de un gobierno honesto del que yo formo parte», ha lamentado, para seguidamente defender que el Ejecutivo de Sánchez es «honesto y limpio».

«Y la alternativa no es el PP y Vox que hemos visto hoy, ni el PP y Vox que tenemos en las instituciones valencianas», ha advertido, al tiempo que ha aprovechado para atacar al PP, «el Partido Popular de la Gürtel, de la Púnica, de Zaplana, de Camps, de Rus, de Fabra». «Ese PP no nos puede dar lecciones» porque, «entre otras cosas, ellos inventaron la corrupción» y tienen «manuales para corromper».

Por eso mismo, ha valorado que Sánchez ha iniciado una ronda de contactos con los socios de investidura «para ver cómo entre todos reconstruimos ese espacio de mayoría parlamentaria para poder seguir adelante con estas políticas de progreso». Y ha considerado que el Gobierno «merece una oportunidad» porque «vale la pena». Así, ha abogado por «ir andando, reconstruyendo puentes y ganándonos de nuevo la confianza de los aliados».

«¿PARA CUÁNDO EL CONGRESO DE MAZÓN?», SE PREGUNTA

Finalmente, preguntada por las declaraciones del síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, que aseguró hace unos días que Santos Cerdán «intervino para apartar a los críticos de Morant» en la Comunitat Valenciana, la secretaria general del PSPV ha recalcado que ella ha sido elegida «dos veces, en dos congresos, por mi partido, por la militancia, por las bases», mientras que Carlos Mazón «todavía no se ha sometido a un congreso». «Mi pregunta sería, ¿para cuándo el congreso de Mazón?», ha planteado.