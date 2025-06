Educación financiera, una "asignatura pendiente" en España: "Hay que incluirla en los currículos de ESO y Bachillerato"

Más de uno de cada cuatro españoles, el 27%, considera que sus conocimientos sobre cómo gestionar su dinero para tomar mejores decisiones para sí mismo o su familia son «insuficientes» o «muy insuficientes». Por este motivo, la educación financiera es una «asignatura pendiente» en el país y «hay que interpelar a las administraciones para que la incluyan en los currículos de Secundaria y Bachillerato».

El presidente de Ibercaja, Francisco Serrano, ha lanzado este mensaje en el acto de presentación de un estudio sobre educación financiera en España que se ha presentado en Zaragoza y que ha contado también con la asistencia del director general de Funcas, Carlos Ocaña.

La publicación de la encuesta se enmarca en el acuerdo de colaboración que mantienen Ibercaja y Funcas con el propósito de ayudar a mejorar el grado de alfabetización financiera en España. Así, ambas entidades han firmado el convenio por el que Ibercaja se adhiere al 'Programa Funcas de Estímulo de la Educación Financiera' --'Programa Funcas Educa'-- para el periodo 2025-2026, siendo este el séptimo año consecutivo que se ratifica el acuerdo entre ambas instituciones.

La encuesta de Funcas, realizada en la segunda quincena del mes de mayo de 2025, vía online y telefónica, a una muestra de 1.200 personas adulta, ofrece una visión actualizada sobre cómo los españoles valoran su capacidad para gestionar sus finanzas y su conocimiento y uso de distintos productos financieros.

Género y renta

La directora de Estudios Sociales de Funcas, María Miyar, ha sido la encargada de desgranar los principales resultados, destacando que la percepción de no contar con suficiente cultura financiera es más frecuente entre las mujeres (30%) que entre los hombres (24%), diferencia que se mantiene en todos los grupos de edad.

«Muchas personas no cuentan con los conocimientos necesarios para tomar decisiones económicas bien informadas, pero el problema va más allá», ha explicado María Miyar, para apostillar que desde la crisis financiera, el mundo de las finanzas ha profundizado en su complejidad, de modo que entender cómo funcionan los productos y servicios se ha convertido en una «tarea difícil» para la mayoría.

María Miyar también ha enfatizado en la relación «clara e inversa con el nivel de renta». El porcentaje que afirma no tener suficiente cultura financiera asciende al 31% entre quienes viven en hogares con ingresos inferiores a los 1.500 euros mensuales, pero se reduce al 25% a partir de los 2.000 euros.

Ha apuntado que, incluso entre los hogares con rentas más altas, una proporción significativa expresa sentirse «poco capacitada», algo similar a lo que ocurre con el nivel educativo, de hecho, la autopercepción de insuficiencia es menor entre quienes tienen estudios universitarios, pero sigue afectando a uno de cada cuatro.

Igualmente, la posición ideológica tiene peso en la encuesta y quienes se identifican con posiciones de izquierda tienden a considerar más insuficiente su conocimiento financiero que aquellas situadas en la derecha del espectro político.

Otro aspecto que ha destacado la directora de Estudios Sociales de Funcas es que un 35% de los encuestados declara no saber qué son las Letras del Tesoro, un 28% no conoce las criptomonedas, un 23% desconoce qué es un fondo de inversión y un 20%, los depósitos a plazo fijo. En este sentido, los planes de pensiones son el producto más conocido y solo son extraños para un 9%.

«A mayor nivel de estudios, menor es el porcentaje de personas que afirman no conocer estos productos. En cuanto a los ingresos mensuales, el desconocimiento disminuye a medida que aumenta la renta», ha anotado Miyar.

Importancia de la educación financiera

Francisco Serrano ha señalado que la educación financiera, aparte de formar parte de la esencia de Ibercaja, «es absolutamente necesaria para el bienestar personal», sin embargo, todavía es «una asignatura pendiente de España y nos queda mucho camino por recorrer».

En este punto, ha apostado por «interpelar a las administraciones para que incluyan en los currículos educativos de Secundaria y Bachillerato temas de educación financiera» puesto que, en la actualidad, solo la modalidad de Bachillerato de Ciencias Sociales incluye la asignatura de economía.

«Sería necesario que la educación financiera formara parte de la educación en nuestros colegios y mientras eso no ocurra, sin duda las entidades financieras, e Ibercaja en primer lugar, vamos a seguir empujando la educación financiera porque creemos que es básico que nuestros niños y jóvenes tengan sólidos fundamentos financieros para empezar a tomar adecuadas decisiones», ha expresado Serrano.

Por su parte, el director general de Funcas ha señalado que los resultados de la encuesta nos ayudan a identificar los grupos con mayor déficit«, aunque ha recalcado que el objetivo es »fortalecer nuestra colaboración con las entidades para ampliar los conocimientos financieros, en particular, entre determinados colectivos con necesidades diferenciadas, desde la población 'analógica' hasta los emprendedores, pasando por toda la población no adulta, en edad de formarse".

La inversión, el destino de los ahorros

Apenas el 8% declara la inversión como uno de los dos principales fines de su ahorro, con notables diferencias, de nuevo, entre hombres (10%) y mujeres (6%). El porcentaje de cabezas de familia que declaran invertir es especialmente alto entre los más jóvenes: el 16% de quienes tienen entre 18 y 34 años utilizan el ahorro con fines de inversión, en comparación con apenas un 4% en el grupo de 45 a 54 años y un 5% en el de 65 a 74. Entre los mayores, el porcentaje vuelve a crecer y alcanza el 8% entre los de 75 años o más.

Solo el 4% de las personas entrevistadas declara ser titular de criptomonedas, activo más común entre los hombres y los jóvenes. De hecho, el grupo que destaca con más claridad es el de hombres de entre 18 y 34 años, entre los cuales un 13% afirma poseerlas, mientras que apenas existen diferencias por nivel educativo. A más ingresos del hogar, mayor tenencia de criptomonedas.

Asimismo, se observa una relación con la autoubicación ideológica: las personas que se sitúan a la derecha dicen poseer criptomonedas con mayor frecuencia que quienes se identifican con la izquierda o el centro.

En cualquier caso, «España no está nada bien en cuanto a cultura financiera, no somos el único país que tiene problemas de cultura financiera, pero en términos relativos no estamos para nada en una posición favorable», ha resumido Miyar. En cuanto a territorios, como el caso de Aragón, con población envejecida y gran peso del medio rural, cabe esperar «mayores dificultades» y «desventajas».

Programa funcas educa

El Programa Funcas Educa se suma a toda la actividad que, en materia de educación financiera, desarrolla Ibercaja a través de su Fundación, mediante una programación específica y adaptada a diferentes públicos. Así, la responsable del Programa de Educación Financiera de Fundación Ibercaja, Carmen Campos, ha intervenido para desarrollar la programación prevista para el ejercicio 2025.

Campos ha precisado que en 2024 se alcanzaron 45.379 beneficiarios y ha anunciado que este año se intensificará la actividad en el medio rural, especialmente en centros escolares, así como entre la población adulta mayor de 40 años. Ha adelantado el lanzamiento de la sección 'Transición Activa' en el diario 65YMÁS, que ofrecerá contenidos sobre salud financiera dirigidos al segmento sénior como parte fundamental de su bienestar.

En definitiva, todas las acciones destinadas a paliar el déficit en cultura financiera se adaptarán «en contenido y formato» a cada colectivo, ha garantizado Campos, e irán desde obras de teatro, charlas y talleres, hasta conferencias y cursos.