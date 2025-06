Parlon anuncia el despliegue de 5.100 mossos d'Esquadra para Sant Joan y pide responsabilidad

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha anunciado la activación de 5.100 mossos d'Esquadra, el refuerzo M1 de Bombers de la Generalitat y 450 efectivos d'Agents Rurals para la verbena de Sant Joan del próximo 23 de junio, sobre la que ha pedido responsabilidad a la ciudadanía de cara a evitar incendios e incidentes por el lanzamiento de pirotecnia.

Así lo ha explicado en rueda de prensa desde la conselleria, donde también ha presentado la campaña 'No petis la revetlla', que Protecció Civil ha elaborado con un conjunto de consejos e indicaciones para evitar la compra de petardos en lugares no autorizados, no lanzarlos a menos de 500 metros del bosque y no encender hogueras en puntos no autorizados por ayuntamientos.

Parlon ha detallado que se reforzarán unidades de Mossos como la Brigada Móvil (Brimo), el Área Regional de Recursos Operativos (Arro), Trànsit, Tedax y la unidad de Drones; ha añadido que habrá 195 controles de seguridad ciudadana en todo el territorio catalán y 66 específicos de tráfico, donde 412 agentes harán tests de alcohol y drogas.

Por otro lado, la consellera ha indicado que la vigilancia policial irá orientada a prevenir la presencia de armas blancas en la vía pública, así como en la atención de posibles situaciones de violencias sexuales, con la colaboración de ayuntamientos y otros organismos provinciales que establecerán 'punts lila' para activar las denuncias.

Zonas

En cuanto a las zonas donde habrá más presencia policial, la consellera ha explicado que hay mucha demanda de incidencias especialmente en puntos de costa, pero eso no quita que se puedan producir incidentes en otros puntos de Catalunya, ha dicho.

Además, ha indicado que el despliegue policial es específico, independientemente de los operativos que la policía catalana está llevando a cabo en el marco del 'Pla Kanpai' para perseguir el fenómeno de la multirreincidencia y la presencia de armas blancas.

Bombers y agents rurals

Ante el riesgo de incendios, se movilizará al personal de guardia de Bombers, que prestarán cobertura en los parques profesionales de bomberos y a las posiciones de apoyo y mandos de las diferentes regiones de emergencias.

Asimismo, también se ha previsto la apertura de los parques de voluntarios y Auxiliares de Oficio Forestal; en cuanto a Agents Rurals, el cuerpo ampliará el horario de las salas de control y garantizarán el buen funcionamiento de actos de celebración como la Flama del Canigó.

En esta línea, Parlon ha recordado que la «pequeña tregua» de la sequía ha servido para poder llenar los embalses, pero ha recordado que tras las lluvias en primavera ahora hay más material combustible en los bosques de Catalunya, por lo que ha pedido prudencia.

Servei català de trànsit

Por su parte, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha diseñado su propio dispositivo desde este jueves 19 de junio al miércoles 25, cuando se prevén 470.000 vehículos de salida y 260.000 de regreso al área de Barcelona: se instalarán carriles adicionales en la AP-7, habrá restricciones de camiones, más radares y vuelos de inspección diaria para controlar los flujos.

En este sentido, el SCT activará una «campaña intensiva» de controles de drogas y alcohol con la colaboración de los mossos, y así evitar los accidentes de tráfico, ya que Parlon ha reconocido que el año empezó con malos datos.

Emergencias 112

Durante la noche del 23 de junio y debido a su alta actividad, el servicio de emergencias 112 de Catalunya (CAT112) tendrá a más de 100 profesionales trabajando en las salas operativas de Reus (Tarragona) y la Zona Franca (Barcelona) para atender las llamadas de la ciudadanía y gestionar las puntas de actividad, con un refuerzo de más de 50 gestores respecto a una semana habitual.

Parlon ha detallado que el año pasado se atendieron 7.500 llamadas relacionadas con incendios en contenedores, hogueras o incidencias provocadas por petardos; la hora punta fue la 1 de la madrugada con más de 800 llamadas.