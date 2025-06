Colau cree que una salida de Sumar del Gobierno debe ser "una de las opciones sobre la mesa"

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha afirmado este miércoles que una salida de Sumar del Gobierno de coalición debe ser «una de las opciones sobre la mesa» de la formación y ha condicionado dicha salida a medidas más contundentes por parte del presidente Pedro Sánchez, cuyas explicaciones, para ella, son insuficientes.

«Debemos decir que esto es muy grave, que aquí debe haber un antes y un después y que no deben descartarse muchas más medidas. No quiero en ningún caso una precipitación electoral. Si no dimite, que sea porque existe una reflexión muy seria y muy sincera con la ciudadanía», ha dicho en una entrevista en La2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press al preguntársele sobre una eventual dimisión del presidente Sánchez.

Ha expresado que, según ella, por responsabilidad y pragmatismo, no pide elecciones porque sabe «lo que está en juego» con un eventual Gobierno de PP con Vox y, repreguntada por si eso es partidista dado que supuestamente no ganarían los comicios quien ella quiere, ha afirmado ser honesta, textualmente.

Collboni quiere "ocupar el poder"

Preguntada por la acción municipal en Barcelona del alcalde Jaume Collboni, ha manifestado que esta es «tan decepcionante» y que, en sus palabras, la única preocupación que tiene el primer edil es ocupar el poder.

«Se ha dedicado a ocupar el espacio del poder, intentando incomodar lo menos posible, y, por un lado, ha vivido de rentas en estos dos años, inaugurando todas las obras que dejamos nosotros, y que muchas de ellas, ellos intentaron obstaculizar», ha dicho.