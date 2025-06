Aragón es la comunidad autónoma con menor número de divorcios y separaciones de España

Las disoluciones matrimoniales en Aragón han disminuido un 8,9% durante el primer trimestre de 2025, descenso muy superior al registrado a nivel nacional que se sitúa en el 3,2%. Estas cifras colocan a Aragón como la comunidad autónoma con el menor índice de disoluciones matrimoniales, ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

El número de demandas de disolución matrimonial registradas en los juzgados aragoneses por cada 100.000 habitantes es de 42,4. El total el número de demandas presentadas entre enero y marzo de 2025 fue de 573 en comparación con las 629 presentadas en el mismo periodo del año anterior.

Desglosadas por tipo de nulidad, solo registran un incremento del 36,4% las separaciones consensuadas, en tanto que las restantes advierten diferentes descensos. Las separaciones no consensuadas descienden un 14,3%, los divorcios consensuados descienden un 12,8%, y los divorcios no consensuados un 3,3%.

Por provincias, de las 573 demandas presentadas de disolución matrimonial, 96 se presentaron en los juzgados de Huesca, 50 en los Teruel y 427 en los de Zaragoza. Por partidos judiciales, y exceptuando las capitales de provincia, Jaca (23), Alcañiz (22) y La Almunia de Doña Godina (19) son los tres que registran mayor número de demandas de disolución matrimonial y en concreto Alcañiz el partido judicial en el que se firman el mayor número de divorcios consensuados.

En lo que a demandas por modificación de medidas se refiere, en el primer trimestre del año se presentaron, en los juzgados de Aragón, un total de 310 frente a las 270 registradas en los mismos meses de 2024.

De ellas las demandas de modificación de medidas no consensuadas se han incrementado un 17,4% y las consensuadas un 8,8%. Por lo que a guarda y custodia se refiere se presentaron un total de 265 demandas frente a las 261 del año precedente. Son las demandas de hijos no matrimoniales consensuadas las que experimentan un incremento del 8% frente a las no consensuadas, que bajan un 3,4%.