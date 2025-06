Sánchez y Montero piden explicaciones en el Congreso por el cese de interventores que "denuncian corrupción" en el SAS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, han pedido este miércoles explicaciones al PP durante la sesión de control al Gobierno del Pleno del Congreso de los Diputados por el cese de interventores en la Junta de Andalucía que están «denunciando casos de corrupción» en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Sánchez ha aprovechado su réplica al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para atacar a los populares con la «enciclopedia de corrupción» que, según ha dicho, hay en las comunidades autónomas que gobierna, citando el caso de Andalucía para acusar al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de «expulsar y cesar a los interventores que están denunciando los casos de corrupción en el SAS», lo que provocó la protesta airada de la bancada del PP y obligó a intervenir a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para pedir calma.

Con posterioridad, durante el debate de una interpelación urgente del PP defendida por su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha emplazado al PP a aclarar si «recibieron en Andalucía advertencia de los interventores por posible menoscabo de fondos públicos por seis veces y no hizo nada el Gobierno de la Junta de Andalucía para evitarlo».

«Vamos a pedir esa información por escrito», ha anunciado Montero, que ha advertido al portavoz parlamentario del PP de que «si no hicieron nada es que tienen un problema porque ustedes a esos interventores que advirtieron del posible menoscabo los cesaron y los sustituyeron por otras personas que pudieran mirar para otro lado».

En su turno de réplica, Tellado ha contestado a Montero que «siempre que usted a cargo del dinero público en alguna administración, se metió la mano en la caja, en Andalucía y aquí» al punto que ha llegado a afirmar que «usted debe ser el nexo encubridor de todas las tramas que afectan al Gobierno y al PSOE».

«Si usted no está implicada por acción, lo veremos, lo está obviamente por omisión, por no hacer nada frente a la corrupción galopante que la rodea en todas las responsabilidades políticas que ostenta. Por callarse y dejar hacer a todos sus colaboradores que robaban a manos llenas en el partido y también en el Ministerio por los que no dudaba en poner la mano en el fuego», ha añadido el portavoz del PP, que ha espetado a Montero que «su tolerancia a la corrupción es como el feminismo del señor Ábalos».