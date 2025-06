Cáritas Madrid atendió a más de 100.000 personas en 2024, el 30% menores de edad

Cáritas Diocesana de Madrid atendió a 106.382 personas en 2024, de las que el 30% eran menores de edad, según ha informado la directora adjunta de la entidad, Carmen Polo, en la presentación de la memoria anual que ha tenido lugar este miércoles.

Esto indica que hay «una gran cantidad de niñas y niños» creciendo en contextos de pobreza, lo que «afecta gravemente a su desarrollo y a su futuro», según ha expresado Polo. Además, de las personas atendidas, el 44% era la primera vez que acudía, «muchas veces en una situación límite».

Uno de los aspectos que ha querido destacar Polo en la presentación es que «los avances económicos no están llegando a quienes más los necesitan». «Aunque existen datos macroeconómicos que pueden dar sensación de progreso, no está llegando por igual a todas las personas. La brecha social es cada vez más intensa, con gente más rica y gente más pobre, y no podemos dejar a nadie atrás», ha expresado.

En este sentido, Cáritas ha ejemplificado esta desigualdad con dos datos, el de la tasa AROPE, que mide el riesgo de pobreza o exclusión y que se situó en el 21,2% en la región, y el de la indicador Gini, que mide la desigualdad de ingresos o riqueza en una sociedad y que es del 31,8%, «el más alto de toda España».

Precio de la vivienda y precariedad laboral

Esta situación de pobreza tiene dos causas principales, según ha desgranado Polo: el precio de la vivienda y la precariedad laboral. Sobre la primera de ellas, Cáritas Madrid ha apuntado que el precio de la vivienda «se ha duplicado en los últimos 10 años». «Esto hace muy difícil a las familias con menos recursos el acceso o la permanencia en la vivienda», ha subrayado.

En cuanto a la precariedad laboral, Polo ha expresado que acceder al mercado laboral no es sinónimo de salir de la pobreza. «Hay quienes acceden al mercado laboral, pero sin condiciones que les permitan salir de la pobreza, y hay quienes directamente no pueden cubrir sus necesidades más básicas», ha señalado.

En total, en 2024 Cáritas Madrid ha entregado 25.796 ayudas por un importe de 7.433.721 euros. De estas ayudas, el 58% ha ido destinada a alojamientos temporales o vivienda, el 32% a cubrir necesidades básicas y el 10% al resto de necesidades.

En cuanto al perfil de las personas acompañadas, Cáritas Madrid ha destacado el de las familias monoparentales, numerosas o migrantes, colectivos que presentan tasas de pobreza superiores a la media. Además, ha remarcado también la cifra de atención a personas menores citada anteriormente, del 30%.

Iniciativas desde cáritas

A lo largo de 2024, Cáritas Madrid ha desarrollado varias iniciativas para ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad, entre las que han destacado tres.

Por un lado, la atención a las personas mayores que están en una situación de soledad no deseada, con un proyecto que ha atendido a más de 1.000 personas mayores. Una de las voluntarias que participa en estos encuentros con personas mayores es María José Serrano, que ha explicado que en las visitas buscan establecer un vínculo.

Por otro lado, el proyecto San Felipe Neri, para atender a personas sin hogar con problemas de salud mental. Así, se trabaja en coordinación con las Cáritas parroquiales para detectar posibles casos de problemas de salud mental para trabajar con la persona de una manera integral, mediante espacios de descanso, talleres o búsqueda de recursos.

En tercer lugar, desde Cáritas Madrid han destacado también la oferta de alojamientos temporales, pisos de acogida y ayudas económicas para hacer frente a la crisis de la vivienda.

Las ayudas ofrecidas durante el año pasado han sido posibles gracias a la colaboración de 9.323 personas voluntarias y de 24.268 personas donantes. El 85% del presupuesto empleado provino de aportaciones voluntarias y el 15% del IRPF y subvenciones de la Administración pública.