PP cree que Alegría no expulsa del partido a Gómez Gámez porque "encuadra en la figura de fontanero del PSOE"

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, ha considerado que la secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, no expulsa del partido al concejal Alfonso Gómez Gámez porque «se puede encuadrar en la figura de fontanero del Partido Socialista y, por tanto, cualquier información nueva que pueda llegar no deberá sorprender».

Lorén ha observado que los acontecimientos que el PSOE va ofreciendo y anticipando le lleva a pensar que, «evidentemente, el señor Gómez Gámez no es magaña» en referencia al concejal socialista que en el pasado mandato «tuvo un comportamiento» que llevó al Partido Socialista a tomar una decisión rápida y urgente, como fue no solo suspenderle de militancia, sino expulsarle del grupo. En este caso, «entendemos que hay más informaciones» por Gómez Gámez.

Tras la reunión de la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Zaragoza, Lorén ha comentado que le han preguntado a la portavoz del PSOE, Lola Ranera por la información que el PSOE dispone para tomar la decisión de esperar al informe de la Ejecutiva federal «cuando el pasado viernes hablaban de suspensión de militancia».

Ha relatado que a Ranera se le ha insistido en varias ocasiones sobre qué suponía esa suspensión de militancia que se había trasladado a los medios de comunicación, pero ha dicho que «en modo alguno, simplemente era una suspensión temporal, pero no nos ha aclarado de qué».

«Sí que Ranera ha aclarado --ha añadido Lorén que no era de militancia, que había una suspensión temporal. Ante la insistencia de las preguntas que le hemos realizado de qué suponía esa suspensión temporal decía que ninguna. Es decir, el grupo socialista no va a tomar ninguna medida. El adjunto a portavoz va a seguir siendo adjunto a portavoz, se va a sentar en el mismo lugar que se sentaba en el salón de plenos y las explicaciones que se han dado sobre, que era el objetivo de la Junta de Portavoces, han sido ninguna», ha sintetizado.

A juicio de Lorén, «con este mar de confusiones» tendrá que ser la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, la que aclare si realmente la situación del adjunto a portavoz en el Ayuntamiento de Zaragoza del Partido Socialista «está o no suspendido de militancia».

Aclaraciones

Sería importante, ha agregado Lorén, que Alegría haga esa aclaración, porque las «dudas que se plantean tras las primeras declaraciones de suspensión de militancia, si ahora el Partido Socialista ha reculado, ¿por qué lo hace? ¿Cuál es el motivo por el cual aquella decisión que el viernes habían tomado, hoy, martes, ya no es», ha exigido conocer.

Al ser preguntada por ello en la Junta de Portavoces, Ranera, según el portavoz del PP, les ha dicho que «no ha reculado, sino que al contrario, que siguen las directrices de Sánchez» por lo que Lorén ha comparado este «cambio en su actitud cuando defendía al señor Lambán, y ahora en la Junta de Portavoces pasa a defender la posición de Sánchez».

A colación, ha señalado que fue el mismo secretario de Organización, por Santos Cerdán, «el que hizo el nombramiento de prácticamente todos los cargos públicos del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza».

Tras mostrar su decepción ha trasladado la reflexión de que «si no es que la corrupción, 47 años después, vuelve al mismo sitio de donde salió» en referencia al exdirector general de la Guardia Civil, José Luis Roldán, condenado por corrupción y que en su día, en 1979 fue concejal del Ayuntamiento de Zaragoza. «47 años después vuelve a haber una línea de oscuridad y un velo de oscuridad en el Ayuntamiento de Zaragoza».

Lorén ha argumentado su decepción porque entendía que las medidas que iba a adoptar el grupo socialista «como se habían anticipado, iban a ser, en consecuencia, causar la baja del adjunto a portavoz» y explicar a los grupos municipales los motivos de tal decisión, pero no ha sido así, ha resumido.

En rueda de prensa, ha avanzado que estarán atentos a todas las informaciones que «parece conocer el grupo socialista» y que el resto de grupos desconocen y ha comentado que, precisamente, uno de los objetivos de convocar la Junta de Portavoces era que el PSOE trasladase esa «preocupación primera que tuvo cuando lo suspendía de militancia y por qué ha reculado».

Por ello, ha reconocido que el PP «va aprendiendo de los engaños de Sánchez y del Partido Socialista y que detrás de todo esto puede haber no una bomba de humo, sino algo tremendo que nos va a volver a escandalizar otro día por la mañana».

Declaración institucional

El PP ha presentado en la Junta de Portavoces una declaración institucional en la que expone la «más firme condena» ante los últimos hechos conocidos sobre la trama de corrupción que afecta al PSOE en el 'caso Koldo', cuyas ramificaciones, según el informe de la UCO de la Guardia Civil, «han alcanzado también a la ciudad de Zaragoza».

Lorén ha confiado en que salga adelante y todos los grupos la apoyen porque «no va contra nadie, solamente va contra los delincuentes, aquellos que no defienden las instituciones del Estado. No ataca a nadie, no quiere dividir a la sociedad y por tanto entendemos, no entenderíamos que ningún grupo municipal la rechazase».

Ha reconocido que si en el texto hay alguna cuestión de matiz «se puede discutir para corregirla», pero ha incidido en que buscarán «a toda costa el apoyo a esa declaración institucional» al argumentar que la imagen del Ayuntamiento está siendo manchada y no puede verse todavía más oscurecida porque algún grupo no intente hacer el esfuerzo de apoyar precisamente una declaración institucional contra la corrupción".

Sobre las irregularidades que ha asegurado el grupo municipal de ZeC que se han producido en los últimos meses en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lorén le ha replicado que «no hay ningún caso de corrupción en los últimos años en el Ayuntamiento de Zaragoza, incluso en las últimas décadas que afecte o que haya podido afectar al grupo popular».

Así, le ha indicado a ZeC que los comentarios y situaciones que puedan ser susceptibles de delito «hay que confiar en la justicia y llevarlas a ella» porque «esos comentarios dicen muy poco de la valoración y el respeto que se tiene de las instituciones».