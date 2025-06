Laurie Anderson y The Waterboys estarán en la temporada de otoño de Kursaal Eszena de San Sebastián

La polifacética Laurie Anderson, el grupo británico The Waterboys, Paloma San Basilio, la Orchestre des Champs Elysées, o el pianista Mikhail Pletnev, entre otros, estarán en la temporada de otoño de Kursaal Eszena de San Sebastián.

En rueda de prensa en San Sebastián, el director gerente del Kursaal, Iker Goikoetxea, el concejal donostiarra delegado de Cultura, Euskara y Turismo, Jon Insausti, el director de promoción cultural y juventud de la Diputación foral de Gipuzkoa, Isaac Palencia, los responsables de la programación de Kursaal Eszena Patrick Alfaya y Miguel Martín y el presidente de la Comisión Kursaal Eszena y representante de TotalEnergies, Javier Sáenz de Jubera, entre otros, han presentado esta nueva «rica, de calidad y diversa» programación, con artistas «de primer nivel».

En total se ofrecerán «nueve citas este año y dos más el que viene» de música clásica, popular y propuestas para los más pequeños. La temporada comenzará el 18 de octubre con el espectáculo infantil y familiar 'Animalia-Inauteria' y terminará el 17 de diciembre con el 'Oratorio de Navidad' de Johan Sebastián Bach.

Alfaya ha detallado que el ciclo de música clásica comenzará el 22 de octubre con el tercer capítulo de la 'Integral de las Sinfonías' de Ludwig van Beethoven que, dentro de la programación de Kursaal Eszena, viene ofreciendo desde 2023 la Orchestre des Camps Elysées bajo la dirección de su fundador, el director belga Philippe Herreweghe. Interpretarán las 'Sinfonías número 5 y 6'.

El 7 de noviembre actuará el pianista ruso Mikhail Pletnev, que «hace más de una década que no viene a San Sebastián», que presentará un «variado programa de tintes literarios y folclóricos, con obras de Bach, Grieg y Schumann».

ópera con hip hop

El 19 de noviembre llegará la propuesta de danza a cargo de la compañía de danza Compagnie Käfig de Maourad Merzouki que contará con la música del conjunto instrumental Les Arts Florissants. Interpretarán una versión de la ópera 'The Fairy Queen' con danza contemporánea y hip-hop.

El 17 de diciembre llegará a Kursaal Eszena un «clásico de la Navidad», el 'Oratorio de Navidad' de BAch a cargo de el coro de cámara Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana e Il Gardellino Orchestra bajo dirección de Christoph Prégardien.

Música popular

En cuanto a la música popular, Martín ha señalado que la temporada se abrirá el 19 de octubre con Paloma San Basilio y su gira 'Gracias', que anuncia como la última de su carrera.

El 5 de noviembre regresará al Kursaal «una de las personalidades más importante del arte y la intelectualidad del siglo XXI», Laurie Anderson, que ofrece una «propuesta musical, visual y literaria» en el espectáculo 'Let X=X', que toma su nombre de su álbum debut. «Cabe esperar un asomo de genialidad» en esta propuesta, ha destacado Martín.

El 3 de diciembre tocarán en Kursaal Eszena The Waterboys que presentarán su nuevo disco 'Life, Death and Dennis Hopper' y ya en 2026 el 3 de enero, con taquillaje agotado, lo harán el grupo vasco Nogen y el 13 de abril Ryan Adams que recalará en San Sebastián en el marco de su gria internacional 'An evening with Ryan Adams Celebratin the 25th Anniversary of Heartbreaker'.

Público infantil y familiar

En cuanto al público infantil y familiar, Alfaya ha señalado que habrá dos espectáculos, el 18 de octubre 'Animalia-Inauteriak' de teatro de sombras con música en vivo a cargo de la compañía Luz, Micro y Punto, basado en el 'El Carnaval de los animales' de Saint-Säens y el 29 de noviembre 'Metálicos', un concierto a cargo del grupo de viento metal aragonés Spanish Brass.

Las entradas y abonos están ya a la venta a través de los medios habituales. Isausti ha destacado que esta programación es «consecuencia de la colaboración público privada, de la que sale beneficiado el público y los músicos y creadores» y ha invitado a ser partícipes de ella y de «la comunidad de Kursaal Eszena».

Por su parte, Palencia ha puesto en valor la «mirada atenta a la diversidad y sensibilidad» de Kursaal Eszena que ofrece «una ventana al mundo» y a la vez es escenario «para quienes viven la cultura desde Gipuzkoa», combinando «lo local y lo internacional».