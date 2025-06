Garamendi ve un "error" el cierre de nucleares: "En estos momentos no entendemos ni que haya debate"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha considerado que sería «un error» que vayan al cierre las nucleares y ha añadido, además, que «en el tema nuclear no entendemos ni que haya debate», por lo que ha incidido en que «hay que mezclar lo renovable con lo no renovable». Así, ha abogado por un planteamiento a largo plazo y «hacer un debate serio o una negociación serio con el sector».

Así lo ha explicado durante el diálogo '¿Cómo compite España? El reto empresarial ante la nueva economía', celebrado en Málaga, donde ha participado junto con José Bogas, CEO de Endesa y han abordado, entre otros, la competencia y el apagón del 28 de abril.

Sobre los proyectos clave que necesita el mediterráneo, Garamendi ha incidido, en primer lugar, en que el mediterráneo es «posiblemente una de las zonas de Europa con más potencial» y ha aludido a las infraestructuras, como la reclamación del corredor mediterráneo; la energía o el agua.

Otra de las cuestiones planteadas durante el diálogo ha sido saber cómo se compite en España y de cara al exterior y sobre una medida decisiva para mejorar el nivel de competencia, Garamendi ha hablado de la «hiperregulación, que es una de las grandes trabas de Europa y también de España». De igual modo, ha incidido en «la estabilidad política, la estabilidad regulatoria, que es confianza».

Bogas, asimismo, ha añadido que «un elemento fundamental para la competitividad de los países, entre otros, es la energía». «Es cierto que España tiene los mismos retos que Europa, y esos retos de Europa realmente es la descarbonización de la energía con un elemento de competitividad», ha dicho, al tiempo que ha añadido que «para esto se han hecho los planes de transición energética».

«Estos planes de transición energética, muchas veces los pensamos como si fueran pequeñas actuaciones que se suman, y yo digo que no, que es un conjunto de cosas que hay que hacer», ha abundado el CEO de Endesa.

Ha señalado que, según las lecciones aprendidas, para «seguir siendo competitivos en energía, hay que ser un poco más pragmáticos y hay que efectivamente perseguir esa sostenibilidad, pero sobre todo la competitividad».

«No podemos cargarnos la competitividad, por así decirlo, de España, de Europa y de las empresas a través de una energía o no fiable o intermitente, o vaya usted a saber qué precios o qué no precios, porque, hecho la primera parte importantísima, nos queda todavía un largo camino que recorrer», ha señalado, precisando que «estamos en el camino, la única cuestión es ser pragmáticos y hacerlo adecuadamente».

Asimismo, Garamendi ha añadido que «en el mundo de la economía, como en las matemáticas, dos y dos son cuatro, es decir, comprendo que a veces en el ámbito político decido que son siete o son tres, pero en la economía son cuatro, nos guste o no nos guste».

Al respecto, ha señalado que «hay que ser pragmático, es decir, hay que saber perfectamente, que hay que mezclar lo renovable con lo no renovable», por lo que «sinceramente, en estos momentos, en el tema nuclear no entendemos ni que haya debate».

«La Unión Europea, no nos olvidemos, ya ha dicho que la energía nuclear es una energía verde», ha recordado el presidente de la CEOE. En relación con si piensan que habrá acuerdo sobre aplazar el cierre de las nucleares, ha dicho que «creo que sería un error que vayan al cierre».

«Creo que es el momento donde se tiene que decir qué es lo que hay que hacer y lo que se tiene que hacer es un planteamiento de largo plazo, no me vale decir desde aquí a tres años, es desde aquí a los años que tengan que ser y hay que hacer un debate serio o una negociación serio con el sector en este sentido», ha abundado.

Por último, Bogas ha dicho ser partidario «yo ya no digo de alargar las nucleares, sino de posponer su cierre, me parece menos agresivo, y a ver si por ahí podemos llegar a un acuerdo, yo ya no pido alargar, sino posponer».

Garamendi también ha incidido, al respecto, en que «dicho eso, no sobra ninguna tecnología, es que lo que no sobra es ninguna, lo que hay que ver es cómo gestionamos todas, pero hay que tener todas, y además la única forma es que descarbonizar, que es parte del objetivo que tenemos», ha concluido.

Por último, y sobre qué va a decir el Gobierno de las causas del apagón, Bogas se ha remitido a lo que diga el Ejecutivo y ha añadido que «esto está bajo investigación y ya veremos qué dice el informe que saquen». «Malicio, que digan lo que digan, acabaremos en los tribunales todos, unos u otros, pero más que cuál fue la causa, a mí me gustaría resaltar varias cosas», ha explicado.