Casi 300 efectivos trabajan en los pueblos afectados por las tormentas, donde preocupa el abastecimiento de agua

Un total de 288 efectivos, que se aumentarán en las próximas horas, entre personal de Protección Civil, el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón (Infoar), la Unidad Militar de Emergencias (UME), los Bomberos de las Diputaciones de Zaragoza y Teruel, el 061 y Cruz Roja, están trabajando en los municipios más afectados por las tormentas del pasado viernes, donde preocupan especialmente los daños causados en la red de abastecimiento de agua.

En concreto, hay desplazados tres técnicos de Protección Civil, dos operarios de logística y 13 voluntarios, con seis vehículos, una carpa, el Centro de Mando Avanzado y el Centro de Logística, para la recepción de todo tipo de materiales en la localidad de Letux; ocho bomberos de la Diputación de Zaragoza (DPZ), con un vehículo ligero y cinco nodrizas, y tres de la Diputación de Teruel (DPT), con tres nodrizas; y 102 efectivos de Infoar, con seis autobombas y 35 vehículos, ha indicado en rueda de prensa el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro.

A ellos hay que sumar dos secciones de la UME con 118 militares y un total de 43 medios entre autobombas, nodrizas y camiones de transporte; un médico, dos enfermeros, dos técnicos de ambulancia y dos conductores del 061; y 14 voluntarios, dos trabajadores sociales y dos psicólogas de la Cruz Roja.

Por municipios, en Villar de los Navarros o Azuara las afecciones se han concentrado en las partes bajas más cercanas al río, con la mayor parte del casco urbano a salvo, al contrario que en Letux, donde sí que se ha inundado en torno a un tercio del casco.

En el caso de Azuara, el consejero ha apuntado que la zona afectada, en la parte baja del pueblo, es una zona inundable en la que, además de viviendas, se había construido un centro de salud, un pabellón, un campo de fútbol y «se pretendía construir una residencia».

Por ello, desde diferentes departamentos del Gobierno aragonés, se están realizando inspecciones en torno a los dos edificios más críticos: la reconstrucción del antiguo centro de salud y la ubicación de la residencia de mayores.

En lo relativo a las carreteras, se ha referido a tres grandes obras. La primera es la del puente de Belchite, que ya está adjudicada y en ejecución, y la segunda es la del «puente largo» de Azuara, que se adjudicará en las próximas horas y que tiene mayor complejidad, por lo que están buscando una empresa capacitada para hacer las obras en un periodo más corto de tiempo. Por otro lado, se está actuando en la A-1506, donde se han producido «bastantes desprendimientos».

Instituto aragonés del agua

Preocupan especialmente las afecciones en las infraestructuras dependientes del Instituto Aragonés del Agua (IAA), con daños estimados en unos 2 millones de euros.

Por ejemplo, en los municipios de Vinaceite, Azaila y Almochuel, la riada «ha destrozado» la fontanería y la electricidad de las dos captaciones situadas dentro del río Aguasvivas. «De los 15 kilómetros que hay de tubería, dos han quedado destruidos», ha señalado.

Se trataba de una tubería de PVC de los años 80, cuyos trabajos de reposición empezaron el pasado sábado. El Ayuntamiento de Vinaceite ha diseñado un nuevo trazado de dos kilómetros, con una reposición de la tubería en unos terrenos elevados a unos 20 metros de altura con respecto al río para que no vuelva a suceder lo mismo.

Asimismo, para dar abastecimiento de agua a estos tres pueblos se colocará una tubería de 110 milímetros de polietileno soldado en los próximos seis a ocho días. Las obras comenzarán este miércoles tras adjudicarse de emergencia por 375.000 euros.

En el caso de Belchite, la red de agua potable está rota aguas abajo del municipio y se está abasteciendo actualmente con pozos propios. La reparación de estas tuberías, con un coste de 50.000 euros más IVA, está previsto que se finalice en una semana.

En la localidad de La Zaida, hay una zona baja del pueblo, con unas 25 viviendas, que quedó anegada y se quedó sin agua potable ni saneamiento, que se restableció el sábado de zona provisional y que quedará definitivamente arreglado «en unos días» con la construcción de un pequeño puente sobre el río por donde pasarán las tuberías. Esta obra está presupuestada en 80.000 euros más IVA.

«Complemente destrozada» ha quedado la captación de agua en Letux, según Bermúdez de Castro, donde la línea eléctrica ha resultado también afectada y el transformador ha desaparecido. Allí, se va a instalar un grupo electrógeno de gasoil, se va a poner en marcha la captación y se va a revisar todo el estado de la tubería. «Si la bomba de impulsión y la tubería se encuentran en buen estado, entre el miércoles y el jueves se podrá abastecer Letux de forma autónoma», ha explicado, cifrando los trabajos en 75.000 euros.

También son «importantes» los daños en la red de abastecimiento de Azuara, donde se trabaja en la limpieza de la captación y se recopila material para reponer la electricidad, la calderería y las bombas de impulsión. La previsión es que se vuelva a bombear agua a partir de este miércoles, tras unos trabajos con un coste de 85.000 euros.

Decreto ley

En otro orden de cosas, el consejero ha detallado que, en el decreto ley que espera aprobar este viernes en Consejo de Gobierno, se establecerán ayudas tanto a personas físicas, como a empresas y a los propios municipios para «ayudarles a salir de esta desgracia de la manera más rápida y con las menores pérdidas posibles».

En esa misma sesión, pedirán también al Gobierno de la nación que declare estos municipios como zonas especialmente afectadas por una emergencia de Protección Civil --comúnmente conocido como 'zona catastrófica'--. Con ello, los gastos los asumirían los ejecutivos central y regional al 50%.

Así, Bermúdez de Castro ha adelantado que el Gobierno autonómico ya está disponiendo los fondos necesarios para que los ayuntamientos puedan disponer de fondos para llevar a cabo sus obras de emergencia. Para ello, habrá dos tipos de actuaciones: una para personas, empresas o comercios, y otra para los municipios.

Además, ha anunciado que, una vez entre en vigor este decreto ley, que será un día después de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), aunque no se haya convalidado en las Cortes, el Ejecutivo autonómico enviará a los ayuntamientos personal administrativo para que atienda las demandas de los ciudadanos y facilite la petición de ayudas a los afectados, de tal manera que no se tengan que desplazar a Zaragoza o puedan tramitarlas de forma presencial y no telemáticamente.

Por último, Bermúdez de Castro se ha referido a la estimación de daños, que el domingo avanzó el consejero de Fomento, Octavio López, que ascendían a entre 6 y 8 millones de euros, a los que hay que sumar los 2 millones del Instituto Aragonés del Agua, y a lo que habrá que añadir todos los daños de particulares y empresas, todavía por concretar ya que «apenas han pasado 72 horas de la riada».