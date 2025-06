Bernabé sobre los audios de Koldo y Ábalos repartiéndose mujeres: "Son tan asquerosos y repugnantes que nos avergüenzan"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que los audios entre Koldo García y el exministro José Luis Ábalos repartiéndose mujeres son «asquerosos y vomitivos» y «repugnan a todos los socialistas y a todas las personas progresistas»: «Son tan asquerosos y tan repugnantes que nos avergüenzan, pero también nos llenan de rabia, de indignación y nos animan a seguir trabajando para luchar y combatir el machismo estructural que existe en nuestra sociedad, que jamás hemos negado y que siempre hemos combatido».

De este modo lo ha expresado este martes, en declaraciones a los medios tras presidir en València el acto de conmemoración del Día de las Víctimas del Terrorismo en la Policía Nacional, al ser preguntada por los audios grabados por Koldo García, el que fuera asesor del exministro Ábalos, y que han sido analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Las grabaciones revelan que ambos diseñaron la organización de un fin de semana «discreto» en función a las mujeres a las que querían ver, y que se repartieron para «cambiar» y «conocer» otras.

Preguntada por estas manifestaciones, Bernabé ha asegurado que, como secretaria de Igualdad del PSOE, aunque también como «mujer y ciudadana», se siente «avergonzada, asqueada y dolida», pero ha señalado que como «responsable política» está «todavía más motivada para seguir trabajando». Dicho esto, y en «cuestión de hablar sobre la credibilidad de los partidos», ha reivindicado que el PSOE es quien «más ha luchado y aprobado las leyes que han fomentado la igualdad entre hombres y mujeres».

«El que ha presentado en las Cortes Generales una propuesta clara y rotunda para abolir la prostitución ha sido el PSOE», ha recalcado la delegada, que ha animado a quienes «ni se han enterado o no leen, no escuchan o no ven» sus declaraciones a que apoyen las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista para abolir la prostitución.

De este modo se ha dirigido al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que este lunes apeló a Bernabé para que «nos diga algo sobre cómo tratan a las mujeres los altos cargos del PSOE», tras los audios de Koldo y Ábalos. La delegada ha afeado al jefe del Consell que le envíe «mensajes un tanto atrasados en el tiempo, como suele ser habitual en él y en los responsables del PP».

Dicho esto, ha insistido: «Tienen una oportunidad de oro para no solo hacer manifestaciones con Twitter de por medio o de postureo, como estamos acostumbrados a ver, y que lo hagan donde lo tienen que hacer. Para poder ser efectivos hay que legislar, y eso es lo que el PSOE ha hecho a lo largo de todos sus años de gobierno».

Sánchez actúa con "contundencia y determinación"

Por otro lado, preguntada por cómo valora las decisiones adoptadas este lunes por el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tras la reunión de la ejecutiva del partido, Pilar Bernabé ha defendido que el líder del Ejecutivo «a las pocas horas de conocer el auto terrible que todos vimos, que toda España vio, actuó con contundencia y con determinación».

En este sentido, ha indicado que este lunes el PSOE celebró una Ejecutiva Federal para «marcar una hoja de ruta, para establecer los primeros cambios que nos van a llevar a un Comité Federal donde los militantes vamos a hablar y tratar esos cambios absolutamente ligados a lo que ha sido una actuación de unos cuantos que no representan en absoluto a un partido», ha dicho, en alusión también al exsecretario de Organización Santos Cerdán.

"no somos infalibles a los errores"

Y ha reconocido: «No somos infalibles a los errores, no somos infalibles a tener gente que perjudique el trabajo de miles, de decenas de miles de cargos públicos que tiene el PSOE en toda España, que se dejan la piel cada día por defender y por construir el país que hoy es España, el país donde trabajan más personas que nunca».

Por eso mismo, ha considerado que existen a día de hoy «motivos políticos más que de sobra para seguir trabajando con todos los grupos de las Cortes Generales» con el fin de «mantener un Gobierno que tiene motivos políticos suficientes para garantizar a los españoles una sociedad que avanza». «En eso es en lo que estamos y en eso es en lo que vamos a seguir trabajando», ha recalcado.

Así, Bernabé ha valorado positivamente la reunión de la Ejecutiva del PSOE celebrada este lunes, que se alargó unas cinco horas, y ha resaltado que en este foro se produjo «un diálogo abierto y reflexivo, y eso es lo que tenemos que hacer en nuestros espacios deliberativos». «Somos un partido que expresa sus opiniones en los órganos de decisión», ha destacado.

«Somos un partido que es profundamente demócrata y democrático y sabe cuáles son sus mecanismos democráticos para poder tomar las decisiones y lo hacemos con las garantías y con la convicción de que lo venimos haciendo 146 años de historia. Y eso es lo que nos mantiene y eso es fundamentalmente lo que nos distingue. Y yo lo siento, pero es que esta es la realidad», ha expresado.

Para Bernabé, «la realidad es que aquí estamos hablando de un caso de unas personas que, desde luego, no nos representan, que presuntamente han cometido corrupción». Frente a ello, Sánchez «ha tardado horas en censurar, horas en expulsar, horas en pedir el acta, horas en actuar».

«Eso es a lo que se dedica el PSOE, a actuar de forma inmediata, eso nos distingue. Y también en decidir colectivamente de qué manera vamos a establecer esos cambios», ha aseverado. Y ha deslizado, en alusión a Isabel Díaz Ayuso, aunque sin mencionarla: «Desde luego, no expulsamos a la gente que señala la corrupción para proteger a quienes hoy están presidiendo comunidades autónomas».

Mazón está "deslegitimado para cualquier cosa"

En otro orden de cosas, preguntada por las declaraciones del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, en las que este lunes afirmó que esperaba que Bernabé «nos diga algo sobre cómo tratan a las mujeres los altos cargos del PSOE», por los audios de Koldo y Ábalos repartiéndose mujeres, la delegada del Gobierno ha considerado que el jefe del Consell «está deslegitimado para cualquier cosa ya» desde el pasado 29 de octubre, el día de la dana.

«Lo han deslegitimado los valencianos, pero sobre todo se ha deslegitimado el mismo», ha asegurado, razón por la cual ha argumentado que ella no tiene que valorar «afirmaciones ni peticiones de un señor que llevan pidiéndole que dimita desde hace siete meses cada 29 de mes». «Ya hemos visto cuál es su actitud, cómo celebran y se regocijan, se abrazan y hacen actos de reafirmación en una situación tan terrible como la de la Comunitat Valenciana», ha reprochado a Mazón.

En cualquier caso, ha rechazado «hablar de esto ni comparar al 'president' de la Generalitat y su indignidad con nada que tenga que ver» porque la indignidad de Mazón «está probada y se la aprueba él cada día», ha remarcado la delegada del Gobierno.

Sustituir a santos cerdán

Finalmente, preguntada por si estaría dispuesta a ocupar el cargo de secretaria de Organización del PSOE tras la dimisión de Santos Cerdán si el partido se lo pide, Pilar Bernabé ha recalcado que ella tiene en este momento «un compromiso con mi ciudad, con los valencianos y con las valencianas y un compromiso con mi partido».

Por eso mismo, ha garantizado que ayudará a establecer «todos los mecanismos necesarios, deliberativos, de reflexión y de trabajo». «Formo parte de la dirección del PSOE con muchísimo orgullo y soy la secretaria general de los socialistas de la ciudad de València», ha agregado.