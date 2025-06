Mazón reivindica una "nueva mayoría" para España y la Comunitat Valenciana: "Seguimos esperando que haya elecciones"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reivindicado una «nueva mayoría» a nivel nacional tanto para España como «muy especialmente» para la Comunitat Valenciana y «la Valencia damnificada por la riada» del 29 de octubre, ante la necesidad de contar con unos Presupuestos Generales del Estado o con ayudas a fondo perdido para los damnificados, entre otras cuestiones. «Seguimos esperando que haya elecciones», ha expresado.

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes tras realizar un recorrido en pruebas previo a la reapertura del tramo València Sud-Castelló de Metrovalencia, al ser preguntado después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede del PSOE después de la reunión de cuatro horas y media de la Ejecutiva Federal, haya afirmado que está sufriendo en primera persona causas judicializadas que son falsas y eso le influyó a la hora de enfrentarse a unos «rumores» sobre su ya exsecretario de Organización Santos Cerdán.

«E insisto, esto no lo hace ninguna otra organización. Desde luego no aquellos que nos señalan con el dedo, que dicen que son limpios y en cambio se abrazan a la señora Ayuso, al señor Moreno Bonilla, al señor Mazón y a tantos y tantos responsables políticos en activo que tienen altas responsabilidades en el Partido Popular», ha expuesto Sánchez.

Preguntado por esta alusión, el jefe del Consell ha asegurado que «afortunadamente no hace falta» que haga «ninguna matización sobre lo que está pasando, sobre lo que estamos viendo todos los españoles» estos días, y ha aprovechado para dirigirse a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, tras conocerse los mensajes entre Koldo García y el exministro José Luis Ábalos: «Sigo esperando que la secretaria de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno nos diga algo sobre cómo tratan a las mujeres los altos cargos del Partido Socialista».

En cualquier caso, ha asegurado que él sigue «esperando que haya elecciones» porque «necesitamos una nueva mayoría, no solamente para España, sino muy especialmente para la Comunitat Valenciana y muy especialmente para la Valencia damnificada por la riada». «Porque no hay Presupuestos Generales, porque no hay ayudas o no hay ayudas a fondo perdido», ha lamentado.

Por eso mismo, ha argumentado: «Todo lo que sea que el pueblo español no pueda hablar, no solamente perjudica al pueblo español, sino de manera muy importante perjudica que no tengamos Presupuestos Generales del Estado, que se nos siga ninguneando, que no tengamos estabilidad, que no tengamos seguridad para poder acometer las obras con la rapidez que nosotros desearíamos».

"a mí lo que me interesa es la reconstrucción"

En este punto, Carlos Mazón ha reivindicado que la Generalitat sigue afrontando la reconstrucción tras la dana «a pulmón» y «solos» y ha asegurado que, mientras «no haya un nuevo Gobierno, ya es evidente que será imposible que esto ocurra».

Respecto a las manifestaciones del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, ha asegurado que tiene «poco que decir»: «Está las circunstancias en las que está, y que ya cualquier cosa que pueda decir pues se circunscribe a las circunstancias en las que está». Y ha defendido: «A mí lo que me interesa es la reconstrucción y, desde luego, con este Gobierno de España no la vamos a acelerar, es imposible».