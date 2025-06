Casas (Telefónica) ve "insolidario" que se retrasen permisos para extender la banda ancha

El director general de Telefónica en Territorio Este, Chema Casas, ha dicho que es «insolidario» que algunas administraciones públicas retrasen los permisos para desplegar la banda ancha en zonas rurales.

Lo ha dicho este lunes en el V Foro Catalunya de 'El Economista', en una mesa redonda junto al presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu; el delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro; el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, y el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat.

Casas ha alertado que si no se pueden desplegar, los fondos europeos con los que se financian estas obras «se perderán» y la banda ancha no llegará a estas zonas, ya que no es rentable hacerlo.

Por otro lado, el directivo ha señalado a las infraestructuras de transporte y de banda ancha para ayudar a frenar el precio de la vivienda en las grandes ciudades.

Ha puesto en valor la capacidad de emprendimiento e innovación del tejido empresarial catalán, que ha llevado a que España sea el único país en el que su hub de innovación tecnológica, Wayra, tenga dos sedes: Madrid y Barcelona.