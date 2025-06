Mendoza (PP): "Queremos que Alegría y Ranera expliquen si lo sabían y si no, que se marchen por ineptas"

El consejero municipal de Participación y Régimen Interior del Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Mendoza, ha reclamado explicaciones a la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, y a la portavoz socialista en el consistorio zaragozano, Lola Ranera, ante las informaciones en las que se identifica al edil Alfonso Gómez Gámez, como uno de los implicados en la trama de corrupción destapada por el informe de la UCO junto al también socialista Alfonso Martínez.

«No se puede esperar ni un minuto más, ha advertido el popular; Necesitamos explicaciones claras, transparentes y urgentes de qué es lo que ha ocurrido en nuestra ciudad. No puede ser que uno de los concejales del Ayuntamiento de Zaragoza esté en todos los papeles y no tengamos una sola explicación. Alegría, Ranera y el propio Gómez Gámez --que este sábado ha sido suspendido temporalmente de militancia-- ya van tarde».

Mendoza ha lamentado que los medios de comunicación hablen de «los tentáculos de la trama corrupta del Partido Socialista» en la capital aragonesa.

«Queremos que nos expliquen si sabían o no qué había pasado. Y si no lo sabían, tienen que marcharse por ineptos. No puede ser que lo que pase en la mesa de al lado no lo sepan o miren para otro lado. Desde luego los zaragozanos no queremos mirar para otro lado», ha asegurado Mendoza, que ha señalado directamente a Alegría, «la portavoz del Gobierno, quien ha estado defendiendo a los que hoy están imputados, que los ha estado defendiendo hasta hace 48 horas», y a Ranera, como portavoz del grupo municipal socialista.

El consejero municipal ha defendido que los zaragozanos se merecen conocer qué ha ocurrido. En ese sentido, ha criticado las explicaciones ofrecidas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una «cínica» rueda de prensa «donde dijo esto no va conmigo ni va con mi gobierno».

«Los zaragozanos, los españoles, no somos idiotas. No nos conformamos con esos lloros sin lágrimas ni con esas explicaciones que yo no sé quién se las cree y a quiénes van dirigidas», ha declarado.

Mendoza ha llamado la atención sobre el hecho de que «las adjudicaciones de contratos públicos se hacen en el entorno de los ministerios y de las direcciones generales y hoy vemos que esos entornos también tenían su sede en Zaragoza. Por eso es necesario que nos cuenten qué ha ocurrido», ha reiterado.