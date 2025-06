Beltrán pide a los municipios extremar la precaución ante las tormentas para evitar daños personales

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha hecho una llamada de atención a los municipios aragoneses para extremar la precaución ante episodios extremos como la tromba de agua y granizo caída este viernes en diferentes municipios de las provincias de Zaragoza y Teruel que han obligado al rescate de una veintena de personas y han ocasionado el corte de varias carreteras y han dejado sin luz y agua a muchos vecinos.

Beltrán ha destacado que no haya habido que lamentar desgracias personales así como la respuesta coordinada tanto de la Aemet y de la CHE como de las diferentes administraciones, pero ha pedido la colaboración de los municipios.

«A pesar de que los medios de predicción y alerta en Aragón han funcionado y funcionarán adecuadamente, hay que tener siempre la precaución de conocer in situ dónde están los barrancos, las zonas de avenida, dónde es mejor no dejar los vehículos para que se minimicen los daños, sobre todo para que no haya que lamentar personas fallecidas», ha solicitado.

Beltrán ha realizado estas declaraciones durante su visita a la localidad zaragozana de Azuara, una de las más afectadas por la fuerza del agua, donde varias personas tuvieron que ser evacuadas de vehículos, tejados y del centro de salud, éste el rescate más complicado en el que hubo que romper una ventana para sacar a una persona que había quedado atrapada en la planta baja del local, donde el nivel del agua ya era superior. El propio Beltrán ha comprobado los destrozos que ha sufrido el centro de salud y ha insistido en la prevención:

«Puede volver a pasar, son fenómenos que se pueden volver a repetir, que tengamos destrozos como los que vemos a nuestro alrededor, es una cosa que no vamos a poder evitar, pero sí que vamos a poder evitar que se lamenten daños personales con las medidas de atención y de prevención y de avisos que se están produciendo».

Sobre la búsqueda de desaparecidos y la respuesta del 112, el delegado del Gobierno de Aragón ha insistido en la «buena coordinación» entre todos los medios desplegados --Guardia Civil, Diputación de Zaragoza, Bomberos de la Zaragoza, el 112 Aragón--: «Se hizo una batida por el municipio y se localizó a todas las personas a las que se les echaba de menos en sus hogares».

Cuestión diferente, ha aclarado, es la incertidumbre que se produce en los momentos de tensión ante un fenómeno como el de este viernes en el que varios municipios quedaron inundados y sin luz: «Es también un ejemplo muy típico de que las personas hacen llamadas al 112 o a otros servicios de emergencia comunicando que no son capaces de localizar telefónicamente a un amigo o a un familiar, se producen llamadas cruzadas, pero una cosa es que un familiar declare que no localizó a una determinada persona y otra que se le declare desaparecido».