Médicos se manifiestan en la Comunitat Valenciana por un Estatuto Marco "digno y propio": "No podemos empeorar"

Médicos de la Comunitat Valenciana se han concentrado este viernes en rechazo al Estatuto Marco del personal estatutario planteado por el Ministerio de Sanidad y reclamar un texto «propio y digno» para la profesión médica que actualice el actual, que data de 2003: «Necesitamos un cambios pero no podemos ir a peor».

Las concentraciones se han celebrado ante la Delegación de Gobierno en València, la Subdelegación de Gobierno en Alicante y el Hospital General de Castelló coincidiendo con la huelga nacional de médicos convocada por CESM y SMA y que, en la Comunitat Valenciana, ha tenido un seguimiento del 29% según datos de la Conselleria de Sanidad.

Así, con batas blancas decenas de médicos han protestado ante la sede de Delegación de Gobierno en València entre pitidos, pompas de jabón y batucadas y llevando ataúdes de cartón y pancartas con lemas como 'RIP profesión médica', 'Exigimos atención médica de calidad', 'Estatuto médico propio', 'Defendemos dignidad. Jornada laboral como los demás. Basta jornada complementaria', '24 horas de guardia: cero cotizadas', 'Trabajo no es explotación' o '¿Necesitas médico en la banda del Peugeot?'.

La secretaria de CESM CV en la provincia de Valencia, Mª Pilar Valero, ha defendido que sean los médicos quienes negocien el Estatuto Marco «y no que lo hagan otras categorías» profesionales por ellos. Al respecto, ha criticado que la propuesta del Ministerio «empeora» sus condiciones laborales actuales al «no establecer una jornada adecuada como la de todos los trabajadores».

«El Gobierno está luchando por jornadas laborales de 35 horas y, sin embargo, a los médicos nos establecen jornadas mínimas de 48 horas, más las guardias que son obligatorias, pudiendo hacer hasta 70 u 80 horas semanales. Es totalmente discriminatorio respecto a otros trabajadores», ha denunciado en declaraciones a los medios.

Respecto a las guardias, ha hecho hincapié en que, al ser «obligatorias», deben considerarse como horas extra y no como jornada complementaria: «No hay ningún trabajo donde el trabajador trabaje después de su jornada ordinaria y no se considere hora extra». Además, ha defendido que sean «voluntarias» y «remuneradas de la forma oportuna como horas extraordinarias y como mínimo por encima del coste de la hora ordinaria, y que estas horas trabajadas cuenten para la jubilación».

En ese sentido, ha lamentado que «un médico puede invertir tres o cuatro años de su vida realizando guardias y estas no van a contar nunca para poder acortar la edad de jubilación», que en su profesión «roza» los 67 años al igual que la población general.

Además, ha señalado que la propuesta de Sanidad tampoco «respeta» la conciliación: «Si tus jornadas laborales son de 48 horas o más, o 70 horas semanales, es muy difícil que puedas acudir a todos los actos que tus hijos necesitan».

De no prosperar la presión al Ministerio, ha garantizado que seguirán convocando días de huelga para mejorar las bases del Estatuto Marco en la mesa de negociación. Ahora bien, ha admitido la necesidad de actualizarlo porque el actual data de 2003 y «las condiciones de la sanidad no son las de hace 20 años: »Estamos por el cambio, queremos cambiar, pero lo que no podemos hacer es empeorar".

"Esperemos que el Ministerio nos oiga, porque los médicos son importantes. Sin los médicos no hay sistema sanitario: somos la base. Se nos tiene que cuidar un poquito más para que la sanidad pública se salve, porque va de caída (...) Nos preocupan nuestros pacientes, pero para poder curar tenemos que estar cuidados.

Por otro lado, ha criticado que los servicios mínimos son «abusivos» y ha apelado a la «tranquilidad» de la población porque «si tienen una urgencia de verdad van a ser atendidos». Ha destacado que son «al cien por cien» en Urgencias, UCI u Oncología, así como que «en algunos servicios que hay más gente de los que hay un domingo en estos momentos. »Por tanto, no se han anulado realmente tantas citas", ha remarcado.

Huelga nacional

Esta concentración forma parte de la huelga nacional frente al Estatuto Marco que han convocado la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA). Los sindicatos reclaman que los facultativos tengan una jornada de 35 horas semanales, así como que la jornada ordinaria y la guardia tengan una duración y franja horaria «claramente delimitadas». Además, exigen que los descansos compensatorios deben computar a todos los efectos como tiempo de trabajo efectivo.

Asimismo, piden que todo el trabajo que se realice en horario nocturno, independientemente de su modalidad, debe tener un coeficiente reductor de jornada, y que los excesos de jornada, incluida la jornada de guardia, no pueden ser retribuidos por debajo de la hora de jornada ordinaria. También consideran necesario que los periodos de descanso se amplíen y estén garantizados.