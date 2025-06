Carabante confirma que "sorprendentemente" la oposición no ha presentado propuestas para el protocolo del Retiro

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha ironizado con el hecho de que «sorprendentemente» ningún grupo de la oposición haya presentado propuestas concretas para estudiar una modificación, bajo criterios técnicos, del protocolo por el que se cierran el Retiro y otros parques singulares ante condiciones atmosféricas adversas, puesto en marcha por el Gobierno de Manuela Carmena.

Carabante dio a los grupos hasta este viernes para la presentación de propuestas concretas. «Después de llevar varios días con las críticas diciendo que este protocolo era inadecuado porque impedía que la gente pudiera acceder a los parques como consecuencia de las olas de calor y, por tanto, evitábamos que hubiera refugios climáticos, sorprendentemente ningún grupo ha presentado ninguna propuesta de modificación», ha contestado Carabante desde Madrid Río.

El delegado ha arremetido contra «la crítica fácil y la falta de rigor». «Dijimos el viernes a primera hora, estamos a media mañana y no la han presentado. Tienen todo el día para hacerlo pero no espero mucho porque ya sabemos que todos los años sucede lo mismo, empiezan las críticas cuando aprieta el calor pero nunca tienen una sola propuesta porque no quieren asumir ningún riesgo al rebajar los niveles de seguridad», ha lanzado a la oposición.

En todo caso, el equipo de Gobierno seguirá «evaluando a través de los datos que acreditan que el protocolo permite garantizar las condiciones de seguridad, que lo que permiten es que se puedan visitar los parques».