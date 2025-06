Sabés (PSOE) pide al PP que respete a la militancia y los cargos socialistas y defiende la transparencia de Sánchez

El portavoz del grupo parlamentario socialista en las Cortes de Aragón, Fernando Sabés, ha exigido al PP «respeto» a la militancia y los cargos públicos socialistas, tras las declaraciones «irresponsables y fuera de órbita» de la vicepresidenta, Mar Vaquero, «hablando de prostitutas y de buenos y malos socialistas». Ha defendido la transparencia de su partido y del presidente Pedro Sánchez ante el caso de corrupción destapado por el informe de la UCO, que ha provocado la caída del secretario de organización, Santos Cerdán.

«No entendemos esta dinámica del PP que, al final, lo único que pretende es hacer caer al Gobierno de España pese a lo que pese, lleva así dos años, desde la propia investidura», ha criticado Sabés. Un intento a su juicio de hacer «todo el ruido posible» ante un tema «delicado» que Sabés ha circunscrito a que «han fallado personas».

«Lo que no podemos permitir, ha advertido el portavoz socialista, es que el PP señale y acuse a todos los militantes de este partido que se dedican a trabajar fundamentalmente en sus pueblos, en las ciudades, como alcaldes, como concejales, como diputados o simplemente como militantes en las casas del pueblo. Hasta aquí», ha zanjado.

Sabés ha marcado que «ese es el límite» que le permiten de crítica al PP porque «el Partido Socialista lo formamos personas honestas, que nos dejamos la piel, que tenemos otra actividad y que la hemos dejado en muchas ocasiones para dedicarnos a lo público, dedicarnos a servir a la ciudadanía, que es para lo que venimos, no para atacar, no para insultar, no para despreciar».

Eso sí, ha reconocido el impacto del caso de corrupción destapado por el informe de la UCO este jueves: «Estamos apesadumbrados y siento enfado, cabreo e indignación, como ciudadano y como militante del PSOE. Está claro que nadie estamos libres de que pueda surgir un caso de corrupción», ha reconocido el también secretario general del PSOE Alto Aragón.

Una «tristeza» que, según ha defendido, «también demuestra nuestro compromiso: cuando se conoce el informe de la UCO, el Partido Socialista actúa de forma inmediata».

Así, ha destacado que el PSOE «siempre es contundente, no deja pasar ni una y menos en el ámbito de la corrupción y ni la ha dejado pasar ni la va a dejar pasar en el caso de que se volviera a producir en algún momento. Por eso que quien la haga, que la pague. Solo faltaría».

En ese sentido, Fernando Sabés ha reivindicado el ejercicio de «transparencia» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en su comparecencia de este jueves. Reacción que ha contrapuesto a la respuesta del PP ante sus propios casos de corrupción: «Otros no pueden decir lo mismo, como cuando en los papeles de Bárcenas aparecía 'M. Rajoy'. Todavía estamos buscando quién es» y el PP aún no ha pedido disculpas. Se mantiene en una sede pagada con dinero B y todavía no ha pedido disculpas. Nosotros las pedimos, asumimos responsabilidades y le pedimos a quien está afectado que deje inmediatamente sus puestos en el partido y sus puestos institucionales".

Sabés también ha restado importancia a la presencia --e intervención-- de Santos Cerdán en el Congreso Provincial del PSOE de Huesca, algo del «quehacer diario» de su cargo y ha descartado que la crisis abierta vaya a comprometer el liderazgo de Pilar Alegría en el PSOE aragonés, que fue elegida según ha remarcado, en unas primarias «extremadamente limpias». «Se trata más bien, ha valorado, de un tema periodístico casi o del PP ya no sé muy bien, que de lo que está sucediendo dentro de nuestro partido».