Pradales considera "irrenunciables" la honestidad e integridad en política y la celeridad para informar a la ciudadanía

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha manifestado que la «honestidad y la integridad» en la acción política son valores «irrenunciables» en el comportamiento diario y, junto a ello, «la debida transparencia y celeridad» a la hora de ofrecer información a la ciudadanía.

Pradales ha realizado esta reflexión en San Sebastián, donde ha participado en un encuentro organizado por el Diario Vasco y que se celebra un día después de que Santos Cerdán dimitiera como secretario general de Organización del PSOE y entregara su acta de diputado tras tras el informe de la UCO de la Guardia Civil que le relaciona con el supuesto cobro de comisiones ilegales.

En su intervención, el Lehendakari ha hecho alusión a la situación del Estado español, donde, a su juicio, el parón viene dado por «la polarización, la confrontación y la degradación» del debate público, que, a su juicio, «alcanzan unos niveles insostenibles».

En este sentido, ha señalado que vuelve a ser necesario recordar el «innegociable compromiso con la ejemplaridad» que, en su opinión, debe acompañar a toda responsabilidad pública.

En su discurso, ha recordado que el pasado viernes acudió a la Conferencia de presidentes de Barcelona, tras haber solicitado la incorporación al orden del día de dos cuestiones de «especial relevancia» para el futuro de Euskadi.

En concreto, ha recordado que realizó dos propuestas, una primera, acordada con Canarias, que planteaba un Plan Integral y Estructural para dar una respuesta «coordinada, humanitaria y sostenible» a la realidad de la migración. Su segundo planteamiento, tras un estudio de necesidades con el tejido productivo vasco, estaba orientado a facilitar las inversiones para ampliar las capacidades de la red eléctrica al servicio de la industria.

«Hoy, puedo confirmar que Euskadi y España hablamos un idioma diferente. Y no me estoy refiriendo al euskera. Me refiero a que, desafortunadamente, hoy no se dan las condiciones para avanzar en un diagnóstico compartido en la agenda de cuestiones estratégicas como migración, energía, industria o vivienda», ha asegurado.

"desencuentro político absoluto"

Pradales ha afirmado que el «desencuentro político» en el Estado es «absoluto» y ha asegurado que se revela contra «esta situación de puentes rotos».

«Es una dinámica de tensionamiento político extremo que se debe revertir. La raíz del problema está en la falta de diálogo político que afecta a la credibilidad de la acción institucional y que lo contamina todo».

Por ello, ha asegurado que el PSOE y el PP «no pueden seguir así» y deben acabar con esta situación e «iniciar una nueva etapa de relación política» porque «es mucho lo que nos jugamos». «También desde Euskadi debemos contribuir a reconducir esta situación. Esta es la idea con la que volví de Barcelona. Ante la falta de diálogo multilateral, debemos centrarnos aquí en reafirmar nuestros compromisos», ha remarcado.

Entre esos compromisos, ha citado tres: en primer lugar, una forma distinta de hacer política y dar cumplimiento al «compromiso de Miramar» para el ejercicio ejemplar de la política en Euskadi. En segundo lugar, asentar el cauce de la bilateralidad en las relaciones de Euskadi con el Estado, con la prioridad de cumplir los acuerdos alcanzados, y en tercer lugar, la política de acción para «encarar los problemas de frente y cumplir los compromisos e iniciativas» que han asumido en su Programa de Gobierno.