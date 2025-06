Por Andalucía avisa a Moreno de que "cada vez miente más, pero engaña menos" a los andaluces

Laportavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha espetado este jueves al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, de que «cada vez miente más, pero engaña menos» a los andaluces con sus «mentiras» cada vez «más grandes».

Así lo ha manifestado la portavoz de Por Andalucía y representante de Izquierda Unida (IU) durante su intervención en el debate de política general que se celebra este jueves en el Pleno del Parlamento al hilo de una comparecencia a petición propia del presidente de la Junta.

Inma Nieto ha citado al 'Juan de Mairena' de Antonio Machado para señalar que «se miente más que se engaña», y al hilo ha advertido de que «es absolutamente cierto que ya no cuela este relato cansino que trata de esconder la realidad en la que vive Andalucía y la incapacidad que tienen» en el Gobierno del PP-A «para darle una respuesta satisfactoria» a los ciudadanos.

«Cada vez miente más» y sus «mentiras son más grandes», con «palabras más gruesas, pero cada vez engaña menos», ha avisado la portavoz de Por Andalucía al presidente de la Junta, a quien ha reprochado su gestión en materias como la sanidad, la educación, la dependencia o la vivienda.

Así, Inma Nieto ha acusado al Gobierno del PP-A de estar «destrozando» la sanidad pública andaluza, así como de haber «cerrado 3.000 aulas públicas» en colegios de la comunidad autónoma, y le ha afeado que Andalucía sea la región que presenta «peores datos» en materia de dependencia pese a ser una de las que «más dinero recibe» del Gobierno de España.

Inma Nieto ha sostenido que con «el proceder» de la Junta gobernada por el PP-A se genera «una situación» que «millones de personas en Andalucía padecen, y que tiene que ver con el uso de los recursos públicos que se hace por parte» del Ejecutivo de Moreno, «con las prioridades que se establecen y con el desdén con el que se trata la ciudadanía en su relación cotidiana con la Junta», ha abundado.

Ha subrayado que «la percepción que tiene la ciudadanía» andaluza «sobre cómo está el sistema» sanitario de la comunidad «es la peor de todo el país», y Andalucía es la región que «menos invierte en sanidad pública de toda España», y presenta unas listas de espera que son «de dolor y de incertidumbre» para «personas que no saben lo que tienen ni cuándo les van a operar».

De igual modo, Inma Nieto ha afeado a Moreno que «presume de contrataciones millonarias sin hablar de que detrás de las contrataciones del personal sanitario se esconde mucha precariedad y temporalidad».

Afea a moreno su "silencio" sobre el caso de contratos del sas

Además, la portavoz de Por Andalucía ha dedicado parte de su intervención al caso de presuntas irregularidades en contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) denunciadas por el PSOE-A y Podemos en juzgados de Sevilla y Cádiz, respectivamente, por el que «cuatro altos cargos» de la administración andaluza en la etapa de gobierno de Moreno están «imputados», según ha remarcado.

Inma Nieto ha señalado así a Moreno que, «si tuviera la más mínima preocupación por el dinero público que se maneja en la Junta de Andalucía cuando se habla del Servicio Andaluz de Salud, no hubiera alentado una política que ha hecho que cientos de millones de euros de dinero público del SAS haya acabado en las cuentas de clínicas privadas, a través de contratos que no respetan en modo alguno la legislación vigente», según ha aseverado, y ha subrayado que hay informes de la Intervención de la Junta que alertan de «contratos fraccionados ilegalmente» que «han hecho que cientos de millones vuelen y no estén para reforzar la sanidad pública».

La representante de IU ha afeado a Moreno su «silencio» sobre el que tenga a «cuatro altos cargos de su gobierno imputados», así como ha considerado «sospechoso que haya bloqueado la investigación en la Cámara de Cuentas para que no se fiscalicen los contratos que faltaban por revisar» del SAS.

Por otro lado, la portavoz de Por Andalucía ha criticado el «despropósito» del plan de verano para el SAS diseñado por la Junta, y ha preguntado al presidente si cree que «es normal que en una comunidad autónoma que recibe en verano a doce millones y medio de visitantes se cierren tres de cada cuatro centros de salud por la tarde», y que así ocurra además en municipios de «gran afluencia turística» que «cuadruplican y quintuplican su población» en verano.

En relación a la educación, ha sostenido que el Gobierno del PP-A mantiene «una apuesta descaradísima para que se haga negocio» con ese servicio, y «le pone alfombra roja a las empresas privadas que han visto un nicho de negocio» en él. Inma Nieto ha sostenido que, al igual que en sanidad, para que se pueda dar «ese negocio» en el sistema educativo, «primero hay que deteriorar» el público, y cuando éste «no le dé respuesta al alumnado, llega el privado para quien se lo pueda pagar».

DEPENDENCIA

De igual modo, ha denunciado que «la Formación Profesional Dual es un disparate», y sobre el sistema de dependencia ha afeado al presidente de la Junta que en Andalucía se espera «más de 600 días» de media «para que una persona consiga la resolución», de forma que la comunidad presenta «los peores datos» en España.

Inma Nieto ha criticado al Gobierno del PP-A que, «desde que cambiaron» el sistema de la dependencia, los tiempos de espera, que ya eran «insoportables, se han incrementado en 60 días más», y se han generado «unas consecuencias nefastas en la gestión cotidiana del sistema».

Además, Inma Nieto ha considerado «un disparate» que Juanma Moreno «hable de la dependencia sin recordar que él personalmente fue el que intentó cargarse la ley social más importante que se había aprobado en España» en su etapa como secretario de Estado de Servicios Sociales en la etapa de gobierno de Mariano Rajoy (PP).

Por otro lado, la portavoz de Por Andalucía ha afeado al presidente de la Junta la «ligereza con la que habla de la vivienda», y en esa línea ha criticado «la cantidad de viviendas que se ha retirado del uso residencial» para convertirse en «un negociete turístico», y ha advertido de que «hay miles de viviendas en fraude de ley que se están ofertando en las redes sociales» y a las que desde la Junta «son incapaces de poner freno» y, de hecho, «están alimentando la especulación que llega de la mano de capital extranjero» que «viene a través de fondos especulativos que están reventando el mercado inmobiliario» y «nuestras zonas rurales».

En su segunda intervención, Inma Nieto ha animado al PP a poner «sobre la mesa» del congreso nacional que va a celebrar a principio de julio «una propuesta» de reforma del sistema de financiación, y ha subrayado que Andalucía «está recibiendo una media de 6.000 millones de euros al año de más» de financiación, pero «cerró 2024 con más de 4.000 millones sin ejecutar».

De esta manera, ha aseverado que «el problema aquí no es de dinero», sino de «fracaso» de las políticas del Gobierno del PP-A, y ha incidido en advertir al presidente de que, «en la calle, la indignación está creciendo» entre los andaluces «porque no cuela» el discurso de Moreno.

CELEBRA EL ACUERDO SOBRE GIBRALTAR

Inma Nieto ha comenzado su intervención valorando el acuerdo sobre la situación de Gibraltar tras el 'Brexit' que anunciaron este pasado miércoles la Unión Europea, Reino Unido y España, y para trasladar el «alivio enorme» que, según ha señalado, sintieron miles de familias del Campo de Gibraltar tras conocer ese acuerdo que «da base a un tratado internacional tremendamente complejo, pero que va a ayudar a una comarca que está sedienta de buenas noticias».

«La letra menuda del acuerdo la iremos conociendo, pero el acuerdo en sí mismo es una gran noticia», ha celebrado la portavoz de Por Andalucía.