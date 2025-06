Les Corts reclaman al Gobierno la aprobación urgente del FLA extraordinario para evitar la "asfixia" de la Comunitat

El pleno de Les Corts ha aprobado este jueves gracias a los votos del PP y Vox una proposición no de ley (PNL) de tramitación especial de urgencia que reclama al Gobierno de España la aprobación urgente del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario para evitar la «asfixia» de la Comunitat Valenciana, situación que provoca «graves problemas de liquidez y la imposibilidad de generar crédito para el pago a proveedores».

La iniciativa presentada por el PP pide la convocatoria de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos para la aprobación urgente del FLA, que resulta «imprescindible y de justicia para el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales, dar certidumbre a las entidades prestadoras de servicios y contribuir a la recuperación económica y social de la Comunitat Valenciana» tras la dana. Además, exige al Gobierno «lealtad institucional» en «el peor momento de la historia reciente» de la región.

En declaraciones a los medios este miércoles, el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, ha acusado al PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de pretender «asfixiar económicamente al pueblo valenciano», al tiempo que ha hecho hincapié en que la Comunitat Valenciana «tiene un problema de financiación», algo que es «sabido por todos», y se ha preguntado «por qué no llega ahora y sí que llegaba antes» el FLA.

«Ahora estamos en una situación donde, además de hacer frente a los gastos ordinarios que tiene esta Comunidad, tenemos una necesidad excepcional con la dana y no llega ni la financiación ni la aportación que se hacía», ha denunciado. Por tanto, a su juicio, «todo lo que diga el Partido Socialista» al respecto no tiene «ningún tipo de credibilidad, salvo cumplir las órdenes que le manda Pedro Sánchez a los socialistas de aquí de que sigan en el plan de ahogar económicamente» a la Comunitat.

En este contexto, Pérez Llorca ha confirmado que el PP ha contactado con «algunos miembros» de la Plataforma per un Finançament Just para «intentar organizar una reunión» y ha reivindicado que en la Comunitat hasta hace unos meses «había un acuerdo de sindicatos y de todos los partidos políticos y sociedad civil para pedir la financiación» pero «fue el PSOE hace un año el que rompió ese acuerdo y desde entonces no se ha reunido esta plataforma».

Vox: el gobierno nos tiene "en la miseria"

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha coincidido con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en que el Gobierno de Pedro Sánchez «asfixia» económicamente a la Comunitat Valenciana. Ahora bien, ha insistido en que el FLA es «un parche» que aumenta la deuda y que lo necesario es un sistema de financiación autonómica «único, con equidad, verdadera igualdad y sin privilegios para unas comunidades». «Es una vergüenza que nos tengan en la miseria al pueblo valenciano», ha denunciado tras señalar que la Generalitat «ya no puede pagar a proveedores».

Pspv: la pnl no sirve "para nada" y no implica dinero

Entre los grupos de izquierda, José Muñoz (PSPV) ha asegurado que a su grupo le «da igual» la PNL del PP y ha justificado su voto en contra porque «no sirve para nada» y «no implica dinero a los valencianos» y es en el Congreso donde los 'populares' deben dejar de votar en contra a las entregas de cuenta y los objetivos de déficit: «Eso sí es dinero contante y sonante».

Muñoz ha vuelto a acusar al Consell de «ocultar que la Comunitat es la comunidad que más ha recibido por transferencias del FLA», con lo que según él «es una falsedad» que este fondo no haya negado.

Por tanto, ha exigido al líder del PP que inste a su partido a apoyar los intereses valencianos al Congreso en lugar de venir a Alicante a decir que el Gobierno «nos asfixia económicamente». También ha instado al grupo 'popular' de Les Corts a dejarse de «fuegos de artificio» como esta PNL para «confrontar con el Gobierno».

Compromís se abstiene aunque lanza reproches al pp

Y Joan Baldoví (Compromís) deslizó que la coalición «con toda probabilidad» se abstendría en la votación de esta iniciativa, que ha calificado de «absolutamente tramposa», aunque ha argumentado que en ningún caso votarán en contra porque apuestan «siempre» por que llegue «lo que nos merecemos», en alusión al FLA.

No obstante, ha advertido de que esta solución «al fin y al cabo vuelve a ser deuda», por lo que la Comunitat Valenciana «se merece» es un nuevo sistema de financiación y que se condone la deuda. En este punto, ha replicado al PP que uno «no puede reclamar si no hace sus propios deberes, no puede reclamar si vota en contra de la senda del déficit que nos permite tener más posibilidad de gasto y no puede reclamar --en Madrid-- si vota en contra de que se condone la deuda».

En cualquier caso, condicionó el sentido de su voto a las enmiendas que presentará para, entre otras cuestiones, que «no se le perdonen 14 millones de euros a Iberdrola y para que no se le perdonen esos más de 500 millones en impuestos a las personas que menos lo necesitan». «Antes de criticar al otro, uno tiene que mirar la viga en el propio ojo», ha dicho. «Veremos qué hace el PP con nuestras enmiendas, pero, en todo caso, no será un no», avanzó, aunque sospechó que los 'populares' rechazarían sus enmiendas.

El pp dice que compromís se sale "de rositas"

Sobre esta cuestión, Pérez Llorca (PP) auguró que en Compromís «estarán con Pedro Sánchez», algo de lo que «no hay ninguna sorpresa», aunque ha admitido que no ha estudiado las enmiendas de la coalición y ha garantizado que, en cualquier caso, las «valorarán, como siempre».

«Pero imagino que habrán hecho una enmienda para poder salirse de rositas y no apoyar lo que tienen que apoyar», adelantó. «Compromís trabaja para Pedro Sánchez, no para el pueblo valenciano, imagino que será la excusa de siempre para no hacer lo que les toca hacer, que es defender los intereses de los valencianos», zanjó.