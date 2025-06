La Comunidad defiende contratación de profesionales para sus servicios críticos de sanidad y no a "porteros de puticlub"

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha defendido la contratación de profesionales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en los servicios críticos del Servicio Madrileño de Salud, en concreto, la del capitán de la UCO Juan Vicente Bonilla, y no a «porteros de puticlub» como asegura que sí hace el PSOE.

«Es una figura obligatoria que tiene un trabajo diario y que hace que proteja a la salud y a todos los ciudadanos. Concretamente, es un responsable de seguridad y enlace que representará al operador crítico ante la Secretaría de Estado de Seguridad», ha explicado la consejera en la sesión de control al Gobierno al ser preguntada por las funciones de la Gerencia de Seguridad Corporativa.

Así, ha reivindicado la necesidad de esta figura que «trabajó de forma excelente» en el apagón mientras el Gobierno lo «banalizaba».

«Gracias a esta figura pudimos mantener nuestra actividad sanitaria perfectamente. Pero pregúntele a (Pedro) Sánchez qué pasaba con este Guardia Civil, que era él el que le contrató y estaba trabajando para él. Porque estas personas trabajan para descubrir la corrupción, independientemente del color político», ha justificado Matute.

Así ha respondido después de que el parlamentario socialista Carlos Moreno Vinués ha señalado que la seguridad de los pacientes no parece atravesar por «su mejor momento» con Bonilla al frente a la Gerencia de Seguridad.

«Usted me dirá que este agente protegió infraestructuras sanitarias críticas durante esas únicas nueve horas de apagón, pero no nos concreta qué labores exactas llevó a cabo», ha resaltado, a la vez que ha criticado que no haya «ni una sola reseña de sus actividades» desde su nombramiento.