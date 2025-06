Decretado el secreto de sumario por el tiroteo mortal de Isla Cristina (Huelva) y llaman a la calma

El alcalde de Isla Cristina (Huelva), Jenaro Orta, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y ha pedido que «se deje trabajar» a las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque «estamos en buenas manos», tras el tiroteo que se produjo este miércoles en el municipio en el que falleció una persona y otra resultó herida y que está relacionado con otro tiroteo ocurrido el pasado mes de septiembre en el barrio de El Torrejón de la capital. Las investigaciones continúan, aunque se ha decretado el secreto de sumario.

En un audio remitido a los medios de comunicación, el alcalde ha condenado el «hecho lamentable» que se produjo este miércoles en el que falleció una persona y otras dos personas resultaron heridas que, como ha confirmado, «no son de Isla Cristina pero estaban residiendo en el municipio».

De este modo, Orta ha explicado que la persona herida fue trasladada a Sevilla, «iba estabilizada y parece ser que está todo bien con ella en estos momentos».

Así, el alcalde ha remarcado que en «el mismo momento» en que se produjeron los hechos, tanto Guardia Civil como Policía Local «articularon todo lo posible y todo lo que había que hacer para intentar capturar a estas personas que cometieron este delito».

En estos momentos la investigación está a cargo de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N°2 de Ayamonte ha decretado el secreto de las actuaciones.

Ante este suceso, el alcalde ha pedido «calma» a la ciudadanía y que «se intente no transmitir en las redes sociales información que no está contrastada, que no es veraz», toda vez que ha pedido «dejar trabajar a las fuerzas del orden para que se resuelva lo antes posible». «Estamos en buenas manos, estamos en manos de las fuerzas del orden de seguridad del Estado y estoy convencido de que en próxima fecha se esclarecerá», ha finalizado.

El servicio 112 indicó que a las 17,00 horas llegó un aviso de una persona que no se identificó alertando de un posible tiroteo en la calle Huerto de la Potala de Isla Cristina y señalando que había dos personas heridas por arma de fuego.

De este modo, se dio aviso a la Guardia Civil y la Policía Local de Isla Cristina, que confirmaron que hacía falta asistencia sanitaria y que ya se encontraba una ambulancia en el lugar, así como se que el 061 movilizó también un helicóptero, toda vez que han indicado que de momento se desconocen las circunstancias que rodean estos hechos.

Dispositivo en el torrejón

Por otro lado, un grupo de Unidad de Intervención Policial (UIP) de Sevilla se ha desplazado al barrio del Torrejón, en la capital onubense, como labor preventiva para evitar posibles represalias tras el tiroteo ocurrido este miércoles en Isla Cristina. Este suceso está relacionado con otro tiroteo ocurrido el pasado mes de septiembre en el mismo barrio de la capital, que también se saldó con un muerto y un herido.

Según fuentes consultadas por Europa Press, la UIP permanecerá de manera indefinida en la zona para realizar labores preventivas, aunque hasta el momento está todo tranquilo.

Cabe recordar que el tiroteo registrado en el Torrejón en septiembre también terminó con un hombre fallecido y otro herido. En ese caso, se detuvo a un hombre en Gijón, quien fue enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza, por decisión del Juzgado número 3 de Gijón.