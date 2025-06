Mazón asegura que no elaboró el ES-Alert el día de la dana y acusa al PSPV de ?enredar? y ?jugar con las víctimas?

El ?president? de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado este jueves que él ?no? elaboró el mensaje de alerta ES-Alert que se envió a la población de la provincia de Valencia el día de la dana, el pasado 29 de octubre, a las 20.11 horas. ?¿Para qué quiere enredar más? Si lleva ocho meses enredando, ya sabe usted que no (lo elaboré). Eso sí es jugar con las víctimas?, ha reprochado al síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz.

Así se ha pronunciado en la sesión de control después de que el portavoz socialista le haya urgido a aclarar si elaboró el ES-Alert. El pasado martes, el jefe de la Unidad de Análisis y Seguimiento de las Emergencias declaró ante la jueza que investiga la gestión de la dana que la exconsellera Salomé Pradas le dio redactado el mensaje de alerta sobre las 19.45 horas y que posteriormente le ordenó no mandarlo hasta su ?visto bueno?.

En su intervención, el síndic del PSPV ha hecho hincapié en que las víctimas de la dana quieren ?la verdad? por parte de Mazón y que ?no les abronque?. ?Es muy sencillo. ¿Usted elaboró el ES-Alert el 29 de octubre??, ha inquirido, y ha recordado que Pradas habría llamado a Mazón esa tarde un minuto antes del envío del mensaje.

El jefe del Consell se ha limitado a asegurar que ?no? elaboró esa alerta, tras lo que ha acusado al PSPV de ?no querer hablar de la reconstrucción? en los últimos siete meses. ?¿Dónde está el dinero del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica), las ayudas, el fondo de nivelación y la recuperación de los valencianos? En las cajas de Ábalos de la Guardia Civil?, ha espetado dos días después de que agentes registraran una vivienda del exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en el marco de una causa que investiga el presunto cobro de comisiones a cambio de contratos.

En esta línea, Mazón ha defendido que ?pensar en las víctimas es no utilizarlas políticamente y ofrecerles presupuestos para las ayudas y la reconstrucción?. ?Yo hoy podría recrearme en el bochorno de la casa de Ábalos, en Koldo, Leire, en el hermano de Sánchez, en los chanchullos de Santos Cerdán o en el procesamiento del fiscal general del Estado, ?lawfare? para ustedes?, ha dicho a los socialistas.

?Pero tengo una responsabilidad y una prioridad ?ha añadido?. Yo si sé elegir entre Sánchez y los valencianos, y ustedes han elegido a Pedro Sánchez?. Además, ha acusado al PSPV de ?consumar la traición? a la financiación autonómica al votar en este pleno en contra de una iniciativa del PP para exigir la llegada del FLA extraordinario, que ?no es un tecnicismo? y supone ?liquidez? para pagar servicios básicos.

Dicho esto, Mazón ha subrayado al PSPV que ?la reconstrucción no para por mucho que se empeñen en no hablar de ella durante ocho meses?. Ha puesto como ejemplo la reapertura de la autovía CV-36 tras la reconstrucción de dos puentes afectados por la dana, una obra que ?costaría año y medio? en una situación normal.

"vamos a pulmón y solos"

?Esto es solo una parte del mayor esfuerzo que estamos haciendo desde la Generalitat Valenciana. Estamos yendo a pulmón y solos?, ha insistido, para volver a acusar al PSPV de elegir a Sánchez ?en el peor momento de la Comunidad Valenciana? antes que ?a castellonenses, alicantinos y valencianos? y después de ?tanto tiempo llenándose la boca con la financiación?

El jefe del Consell también ha criticado que no se hayan actualizado las entregas a cuenta, que ha señalado que supone ?800 millones? menos para la Comunitat, o que no se haya creado un fondo de nivelación, que ha tachado de ?primera traición? del Gobierno? y ha cifrado en ?1.782 millones?. Y ha vuelto a quejarse de que no haya ?ayudas a fondo perdido? por la dana, ni Presupuestos Generales del Estado (PGE), ni ?un solo euro del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea?.

?Tienen el cuajo de haber vetado las exenciones fiscales. Tienen la barra y los ?santos cerdán? de seguir exprimiendo a 5.000 autónomos afectados por la dana que le están pagando a Sánchez por una actividad que no pueden realizar y a los que se les prometió en enero esa prestación. ¿Y sabe qué han elegido ustedes? A Sánchez?, ha lanzado a la bancada socialista.

Ha acusado al Gobierno de no ?mover ni un dedo? en la reconstrucción mientras ?39.000 valencianos siguen sin recibir? ayudas y los ayuntamientos afectados no pueden ?ejecutar las obras que necesitan? y se van a quedar ?sin piscinas municipales este verano?. ?Entre uno y miles de ciudadanos, ustedes han elegido al uno. Han vuelto a traicionar. Mucho Sánchez y poca comunidad?, ha reiterado al PSPV.

Además, ha afirmado que él comparece ?siempre? en Les Corts y no ha ?faltado a ninguna? sesión de control, mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha acudido ?a 41 entre el Congreso y el Senado? y el ?expresident? Ximo Puig ?se fue la viaje en la semana que declaraba Francis Puig?, su hermano, que fue procesado por irregularidades en ayudas.

"¿cómo se sentirán las víctimas cuando les ven?"

Por su parte, el síndic socialista ha asegurado que el PP ha demostrado en los últimos días ?una absoluta falta desconexión y falta de empatía? con las víctimas, tanto con la concentración del domingo en Madrid como con la comida en Alicante del martes a la que acudió el jefe de los ?populares?, Alberto Núñez Feijóo, para ?celebrar eufóricamente los presupuestos de la vergüenza aprobados con la extrema derecha?.

?Cuando les veo jalear así, siempre pienso en las víctimas. ¿Cómo se sentirán cuando les ven hacer eso??, ha cuestionado, y ha tachado de ?lamentable? que el lema del acto en Alicante fuera ?Valores? o que Feijóo dijera a Mazón ?buen trabajo, Carlos?, con ?228 personas sobre su conciencia. También ha criticado que el presidente del PPCV ?imitara a Sánchez como si fuera un simple bufón sin gracia?, cuando le ha recordado que ?ya no es el cantante de Marengo?.

Tras insistir en que Mazón lleva ?desde el 29 de octubre desaparecido, huyendo de Les Corts y sin dar ningún tipo de explicación?, ha afirmado que ?se ha ganado a pulso ser el símbolo del a indignidad política en nuestro país?. ?Y todo es culpa del PP y de Feijóo, que no se atreve a exigir su dimisión?, ha aseverado, y ha acusado al ?president? de ?volver a poner a la Comunitat Valenciana en el mapa de la vergüenza? a nivel internacional.

A renglón seguido, Muñoz ha afeado a Mazón que exija a Sánchez su dimisión elecciones anticipadas cuando le ha mostrado una foto de una de las manifestaciones en València exigiéndole lo mismo a él. ?¿No cree que debería dimitir de una vez y convocar elecciones??, le ha inquirido, y ha mostrado ?vergüenza? por el partido que gobierna en la Comunitat, ?ese Partido Popular de ?que se jodan? o de ?cuanto peor, mejor??.