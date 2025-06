Alejo Stivel recala este viernes en Bilbao con 'Muy Vivo Tour', su primera gira en solitario por salas

El cantante Alejo Stivel (Buenos Aires, 1959) recala este viernes en el Kafe Antzokia de Bilbao dentro de 'Muy Vivo Tour', su primera gira en solitario por salas que dio comienzo a mediados de octubre del año pasado y donde el ex de Tequila ofrece un recorrido por sus distintas etapas musicales, desde los éxitos de su antigua banda a sus discos en solitario y de versiones.

En declaraciones a Europa Press Euskadi, y preguntado por cómo está siendo la experiencia de esta primera gira con su propia banda, el también productor ha asegurado que «las sensaciones son fabulosas porque nos lo pasamos en grande y desde el escenario aprecio que el público también, con lo cual es una doble felicidad».

En este sentido, Stivel ha explicado que, desde su experiencia personal, siente que «lo que monto no son conciertos, son fiestas y realmente cada concierto es una fiesta donde veo a la gente disfrutar, cantar, bailar, saltar y ser partícipe del espectáculo, del concierto, no simplemente espectadores sino que son como un miembro más de la banda».

Stivel ha aprovechado la escala de su gira en la capital vizcaína, de la que dice que, «si hay una ciudad que representa muy bien la palabra 'rock', esa es Bilbao», para promocionar, en el marco de la Feria del Libro de Bilbao, su autobiografía 'Yo debería estar muerto' (Espasa).

Publicada a finales de junio del año pasado, el cantante argentino reconstruye sus orígenes y trayectoria personal, familiar y musical, sin obviar sus experiencias tóxicas o problemas de salud.

Preguntado por las claves para sobrevivir a años de excesos, Stivel lo atribuye a «la suerte o a la protección de los astros». En todo caso, y tal y como explica al inicio de su autobiografía, el título elegido «no es una boutade» sino «una apreciación bastante realista de lo que pudo ser».

Sin embargo, precisa que no culpa al rock and roll porque es, básicamente, una de las cosas que le salvaron. «En algún punto de mi existencia, me salvó la vida y me dio una meta, un proyecto, una vocación y una pasión ya que, de no haber sido así, quizás ahora estaría pegando sellos en una oficina o robando coches en algún barrio periférico», afirma.

En esa línea, en el libro reconoce no creer en Dios, porque es ateo, pero confiesa que «en caso de que existiera o exista alguien que se dedique a escribir el destino de las personas para que digamos todos 'estaba escrito', conmigo se equivocó o no tiene buena puntería, o no contaba con mi resiliencia porque esquivé a la parca con habilidad y suerte. Más lo segundo que lo primero».

Cáncer superado

Stivel confiesa que «podría haber muerto varias veces, pero no me morí ninguna» y que «aquí sigue», haciendo planes para llegar a los cien, una cifra que afirma que le encanta y está dispuesto a alcanzar e, incluso, en el caso de que los cumpla, «pedir prórroga».

En el libro revela que ha logrado superar recientemente un cáncer con varios tumores «muy agresivos» que le hicieron ver la muerte de frente otra vez, y «más cerca que nunca».

Biografía y proyectos futuros

Descendiente de judíos ucranianos, Stivel llegó a España en 1977 junto a su familia y la del guitarrista Ariel Rot, huyendo ambas de la dictadura militar argentina.

Ya en Madrid, con apenas 18 años, fundaron y lideraron Tequila, quinteto que revolucionó la escena rockera española y se convirtió en un fenómeno fan hasta principios de los ochenta y su abrupta disolución en 1983 con todos sus integrantes adictos a las drogas.

Tras varios años en el dique seco, retirado de la escena pública, en los que reconoce que prosiguió con el modo de vida salvaje que llevó al grupo a su final, regresó en los años noventa del siglo pasado como productor de éxito, donde, entre más de un centenar de discos, destacan álbumes como '19 días y 500 noches' de Joaquín Sabina, los debuts de La Oreja de Van Gogh o El Canto del Loco o los que convirtieron en multiventas a los murcianos M-Clan o La Cabra Mecánica.

En 2008, ya solo junto a Ariel Rot, resucitaron a Tequila en una vuelta a los escenarios que, de forma intermitente, prolongaron con conciertos puntuales y escalas en festivales hasta su despedida definitiva el 24 de noviembre de 2021, en un concierto final, bautizado como «La última fiesta», que tuvo lugar en el pabellón Wizink Center de Madrid y que estaba previsto en 2020 pero fue aplazado por la pandemia.

En este punto, y tras anunciar su regreso, cree que lo de morir sobre el escenario es algo que en el rock solo vale para los Rolling Stones, Stivel puntualiza que él no ve a los Stones «muertos, sino muy vivos», de hecho, incluso, «creo que en esta gira están más vivos que hace 40 años cuando llevaban una vida digamos más agitada», bromea.

Preguntado por si, además de la gira, trabaja en nuevos proyectos, Stivel afirma que tiene «como cuatro o cinco proyectos muy interesantes», que incluyen un próximo disco del que no quiere desvelar «por varias razones, primero porque es gafe y se me caen; y segundo, porque son ideas que todavía no están ni registradas y me las pueden quitar» bromea.

Además de su nuevo álbum, Stivel adelanta que ha producido un nuevo disco para la cantautora Rosa León, del que no conoce fecha de salida pero que incluye colaboraciones «de verdad interesantes» de la intérprete junto al propio Stivel, Víctor Manuel, Ana Belén, Miguel Ríos, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Silvio Rodríguez, Rozalén, Carlos Suárez y El Kanka.