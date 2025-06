La Fundación "la Caixa" impulsa una iniciativa para concienciar a las personas mayores sobre el edadismo

La Fundación «la Caixa» impulsa una iniciativa para concienciar a las personas mayores sobre el fenómeno del edadismo, generar espacios de reflexión y proporcionar herramientas para gestionar estas situaciones.

Además, promueve entre las personas mayores nuevas acciones de sensibilización en entornos comunitarios. Esta propuesta nace a raíz de la publicación del innovador Glosario sobre edadismo, fruto de un proceso de participación para detectar expresiones que denotan discriminación por razón de edad y evitar el lenguaje edadista.

Una de cada tres personas en Europa es víctima, en un momento u otro, de alguna discriminación relacionada con su edad. El término edadismo se refiere a la discriminación por razón de edad, en especial de las personas mayores, y en muchas ocasiones se refleja en el uso inadecuado del lenguaje.

Este fenómeno está relacionado con la manera en que entendemos la vejez y el envejecimiento, con la manera en cómo nos relacionamos con otras generaciones, así como con la forma en que se perpetúan estereotipos e ideas preconcebidas sobre las personas mayores que limitan la comprensión de la diversidad de la vejez.

Con el objetivo de sensibilizar sobre este fenómeno, en vísperas del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, este domingo 15 de junio, la Fundación «la Caixa» da a conocer el nuevo Taller sobre edadismo: cómo detectarlo y prevenirlo, que se ofrecerá en los 634 centros propios y conveniados con las administraciones públicas de toda España.

El taller pretende dotar de herramientas a las personas mayores para que puedan hacer frente a situaciones de edadismo y, a su vez, ser agentes activos en la realización de acciones de sensibilización en su entorno comunitario impulsando, de este modo, la labor del voluntariado. Así, promueve la toma de conciencia sobre este fenómeno y la posterior toma de acción. Entre las acciones comunitarias adquieren especial relevancia las intergeneracionales.

Dos sesiones

La propuesta se compone de dos sesiones participativas que combinan actividades y dinámicas de conversación y reflexión en un espacio seguro donde las personas mayores pueden compartir sus experiencias. La finalidad es aumentar el conocimiento de las personas mayores sobre el edadismo; incrementar sus habilidades para gestionar situaciones de edadismo; identificar y disminuir las acciones y actitudes edadistas hacia uno mismo y hacia los demás, y aumentar la sensibilización comunitaria para hacer frente al edadismo.

Se abordarán aspectos como el uso de la palabra y el lenguaje, los derechos de las personas mayores, o la importancia de la educación y actividad intergeneracional en este fenómeno.

La iniciativa surge a raíz de un riguroso proceso participativo con personas mayores para detectar y recopilar palabras y expresiones edadistas. De entre las más de 300 recogidas se seleccionaron las 45 más representativas, y juntas conformaron el Glosario sobre edadismo, publicado en 2023.

Cada palabra o expresión ha permitido desarrollar una reflexión conceptual sobre el edadismo, con un enfoque propositivo que habla sobre la dignidad de la persona y la defensa de la palabra con un contenido ético, con el fin de plantear una reflexión clara y cercana sobre el edadismo.

La doctora Vânia de la Fuente-Núñez, experta internacional en envejecimiento saludable y edadismo, y colaboradora del programa de Personas Mayores de la Fundación «la Caixa», ha comentado que «alrededor del 50 por ciento de la población española percibe que hay discriminación por edad hacia las personas de 55 años o más».

«Hay personas mayores que viven situaciones edadistas y no son conscientes. Hay otras personas que sí lo saben, pero no encuentran espacios para expresarse o no saben cómo actuar. Nuestra voluntad es escucharlas y propiciar la participación activa y comunitaria para facilitar herramientas que permitan reducir los estigmas y la discriminación», ha resaltado el director del Programa de Personas Mayores de la Fundación «la Caixa», David Velasco.

Sensibilizar

Asimismo, con el fin de seguir sensibilizando sobre el edadismo y cómo percibimos y valoramos el hecho de hacernos mayores, la Fundación «la Caixa» lanza la acción «Señalando el edadismo».

Mediante un experimento social, y bajo la pregunta «¿hasta qué punto prejuzgamos por la edad?», trata de desmitificar la percepción preestablecida de una persona mayor. Por ejemplo, ser youtuber con 87 años, estudiar la carrera de humanidades con 74 años o nadar 2.000 metros cada día con 77 años.

Además, para seguir reflexionando y ahondando sobre el edadismo y sobre las claves para prevenirlo, la entidad ha llevado a cabo un nuevo debate en Espacio Fundación «la Caixa» Murcia, retransmitido por streaming, sobre este fenómeno: «Edadismo y personas mayores. Hacia una sociedad más intergeneracional y diversa», donde han participado la psicogerontóloga y profesora agregada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona, autora del Glosario sobre edadismo, Montse Celdrán, y dos personas mayores, que han compartido sus experiencias.

Palabras edadistas que crean realidades

El glosario señala que el edadismo se manifiesta habitualmente de tres maneras principales: la infantilización, la despersonalización y la deshumanización.

En el primer caso, la infantilización provoca que las personas no mayores mantengan una posición de poder frente a las personas mayores a la hora de interactuar con ellas o responderles, y las traten como si fueran niños. Una muestra es el uso del baby talk o el elderspeak, que constituyen un tipo de lenguaje que utiliza una entonación exagerada, un tono de voz elevado o el uso de un registro sencillo.

Entre algunos de los ejemplos de expresiones edadistas que infantilizan se encuentran el uso generalizado de diminutivos como viejito o abuelito, o emplear diminutivos de los nombres de la persona, además del uso de posesivos tales como nuestros mayores, nuestros abuelos.

Por su parte, la despersonalización consiste en no tener en cuenta la singularidad de cada persona mayor, sus necesidades y preferencias, y tratarlas a todas de manera homogénea. Palabras edadistas que despersonalizan serían los jubilados, los pensionistas, los viejos, los abuelos.

Por último, la deshumanización se produce cuando se pierde la empatía en el trato con las personas mayores, no se potencia su autonomía, no se respeta su privacidad o no se permite su participación en la toma de decisiones. En este caso, palabras edadistas serían algunas como carca o trasto.

Una mirada hacia el futuro

Con más de un siglo de trayectoria, el Programa de Personas Mayores de la Fundación «la Caixa» tiene como propósito estratégico responder a los retos actuales asociados a la etapa de la vejez.

Su enfoque actual se centra en construir modelos que prioricen el ser por encima del hacer, apostando por el desarrollo de un proyecto de vida personal.

La idea es acompañar y facilitar una nueva etapa vital que valga la pena vivir con conciencia, responsabilidad y sentido, disfrutando del presente y contribuyendo activamente. En este contexto, cobra especial importancia combatir el aislamiento y la soledad, promoviendo vínculos de apoyo mutuo, el cuidado propio y el cuidado hacia quienes nos rodean.