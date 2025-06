El español de la Flotilla de la Libertad: "Vamos a demandar a Israel en la Audiencia Nacional"

El activista español Sergio Toribio, que viajaba a bordo del barco de la Flotilla de la Libertad y que fue abordado por el Ejército de Israel cuando intentaba llegar a la Franja de Gaza, ha asegurado que demandará a Israel en la Audiencia Nacional.

«Con mi abogado, Jaume Asens, vamos a demandar a Israel en la Audiencia Nacional. Ha sido un acto de piratería en aguas internacionales, y el barco nos lo han quitado. Yo no quería ir a Tel Aviv, sino a Gaza: me han secuestrado a más de 100 millas náuticas de su costa y me han llevado a la fuerza a un sitio donde no quería ir», ha expresado en una entrevista de este jueves en 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press.

Ha explicado que le han invitado a hacer la 'Marcha a Gaza', con la cual se intentará «romper el bloqueo, pero por tierra, por Egipto hacia el sur de la Franja» para, según él, dar visibilidad a Gaza.